Die bislang strikten Exportregeln für Schweizer Rüstungsgüter werden gelockert. Dafür sprachen sich bei einer Volksabstimmung laut einer Hochrechnungen 54 Prozent der Wähler aus.

In der Schweiz haben Bürger per Volksabstimmung für eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes entscheiden. Die neue Regelung soll unter anderem den Export von Waffen erleichtern. 29.11.2026 | 0:17 min

Mit knapper Mehrheit haben die Schweizer in einem Referendum für eine Lockerung der Auflagen für Waffenexporte gestimmt. Hochrechnungen des Instituts gfs.bern zufolge stimmten 54 Prozent der Teilnehmer der Volksabstimmung am Sonntag dafür, dass die Ende vergangenen Jahres vom Parlament beschlossenen Lockerungen Bestand haben sollen. Das offizielle Ergebnis steht noch aus.

Restriktive Politik hatte befreundete Länder verstimmt

Wenn sich das Ergebnis bestätigt, könnte in vielen Fällen die bislang nötige Verpflichtung wegfallen, dass Einkäufer in der Schweiz beschafftes Material nur mit Zustimmung der Schweiz an andere Länder weitergeben dürfen. Die restriktive Politik hatte befreundete Länder wie Deutschland zu Beginn des Ukraine-Kriegs massiv verstimmt.

Der Luftkrieg hat sich für die Ukraine verändert. Denn Russland setzt bei Angriffen verstärkt auf Drohnen mit Jetantrieb. 28.09.2026 | 1:41 min

Die Reform des Kriegsmaterialgesetzes soll den Export von Waffen in 36 Partnerländer erleichtern, darunter die EU-Mitgliedstaaten, Großbritannien und die USA. Die neutrale Schweiz darf aber weiterhin keine Waffen an die Ukraine liefern, die sich gegen einen Angriffskrieg Russlands wehrt. Sie gehört nicht zu den 36 gelisteten Partnerländern.

Streit um Ukraine-Hilfe: Warum die Schweiz Waffen-Weitergaben bislang blockierte

Die Schweiz hatte Deutschland und anderen Staaten die Weitergabe von in der Schweiz eingekauftem Kriegsmaterial mit Verweis auf die Neutralität verweigert. Diese hat zur Folge, dass keine staatlichen Rüstungsexporte kriegsführende Parteien getätigt werden dürfen, unabhängig davon, ob sie angreifen oder sich verteidigen.

Beim Besuch in der Ukraine im Mai wirbt Verteidigungsminister Pistorius für eine intensivere militärische Zusammenarbeit. 11.05.2026 | 1:52 min

Im Zuge des russischen Invasionskrieges gegen die Ukraine hat sich die Bundesregierung mit dieser strengen Interpretation der Schweizer Neutralität auseinandergesetzt. Sie will künftig Waffenlieferungen an Partnerstaaten erlauben, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind, falls dies den außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz entspricht.

Um sich gegen Russland zur Wehr zu setzen, entwickelt die Ukraine neue Flugabwehrsysteme. 10.11.2026 | 2:30 min

Rüstungsindustrie gegen Friedensbündnis: Das sind die Argumente zur Reform

Das Parlament bemüht sich seit Jahren darum, die Beschränkungen für den Export von Schweizer Militärgütern zu lockern. Es argumentiert, dass solche Ausfuhren die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie sichern und dem Land letztlich helfen, sich selbst zu verteidigen.

Die Reform des Kriegsmaterialgesetzes, über die am Sonntag in einem Referendum abgestimmt wurde, soll den Export von Waffen in 36 Partnerländer erleichtern, darunter die EU-Mitgliedstaaten, Großbritannien und die USA.

Knapp 65 Milliarden Euro fehlen der Ukraine kommendes Jahr für die Verteidigung gegen Russland und Staatsausgaben. ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet. 16.10.2026 | 1:07 min

Bündnis lehnt Lockerungen ab

Bei der Volksabstimmung ging es konkret um die Frage, ob die Ende 2025 vom Parlament beschlossenen Lockerungen Bestand haben sollen. Kritiker warnten zuvor, dass Extremisten dadurch leichter an Schweizer Waffen gelangen könnten. Ein Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und Nichtregierungsorganisationen lehnt eine Lockerung der Exportvorgaben ab. Sie befürchten, dass in der Schweiz hergestellte Waffen in Kriegsgebieten landen könnten.

AfD und BSW in Sachsen-Anhalt wollen jegliche Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen stoppen. 14.10.2026 | 2:39 min

Weitere Abstimmung in der Schweiz: Klare Mehrheit für privates Böllerverbot

Ebenfalls am Sonntag stimmten die Schweizer über ein Böllerverbot ab. Eine Bürgerinitiative möchte Mensch und Tier vor Lärmbelästigung, Stress und Panik schützen. Nach den Hochrechnungen des Umfrageinstituts gfs.bern stimmten 61 Prozent der Abstimmenden für das Verbot von Feuerwerkskörpern, "die Lärm erzeugen".

Das Verbot wird nun grundsätzlich für Privatpersonen gelten. Es soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt sein. Öffentliches Feuerwerk bei Festen oder zum Nationalfeiertag bleibt erlaubt.

Quelle: dpa, AFP, AP