Starlink gedrosselt? Ukrainische Vorwürfe an die USA

Nach Angaben ukrainischer Regierungsvertreter hat Starlink die Geschwindigkeit seiner militärischen Dienste gedrosselt. Das soll zum Scheitern ukrainischer Angriffe geführt haben.

Nach dem Brandanschlag auf eine Starlink-Station in Polen spricht die Regierung von einem Akt des hybriden Kriegs. Wem es schadet, wenn Starlink ausfällt, analysiert ZDFheute live. 13.10.2026 | 12:29 min

Nach neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine und einer offenbar fehlenden Warnung durch westliche Verbündete hat ein ranghoher Vertreter der Kiewer Regierung den USA vorgeworfen, Russland im Krieg gegen sein Land zu unterstützen.

"Es war bereits zweimal so, dass uns die Amerikaner nicht über den Start russischer Raketen informiert haben, als unser Energiesektor attackiert wurde", sagte der Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP in Kiew am Mittwoch. "Obendrein haben sie die Geschwindigkeit von Starlink gedrosselt", führte er weiter aus.

Starlink-Drosselung schadet ukrainischer Verteidigung

Zuvor hatte bereits der Technologieberater des Verteidigungsministeriums, Serhij Beskrestnow, erklärt, dass der Betrieb des US-Satelliten-Kommunikationssystems Starlink in der Nacht stark eingeschränkt gewesen sei, was zum Scheitern ukrainischer Angriffe geführt habe. Die Betreiberfirma SpaceX von Techmilliardär Elon Musk habe das ukrainische Militär nicht über die Drosselung informiert.

Beskrestnow führte weiter aus, dass die Starlink-Drosselung der Ukraine "eine der wenigen Chancen" genommen habe, sich gegen neuartige Drohnen vom Typ Schahed aus Russland zu wehren.

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Er führte das Limit auf die "aktuelle politische Situation" zurück. Zuvor hatte bereits der Ex-Berater im Verteidigungsministerium, Serhij Sternenko, auf die Einschränkungen hingewiesen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Das ukrainische Militär nutzt das Satelliteninternet unter anderem, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Bei gedrosselter Geschwindigkeit der Satellitenverbindung könnte die Verbindung zur Drohne ausfallen.

Angespanntes Verhältnis zwischen Kiew und Washington

Hintergrund für die Drosselung könnten seit langem stockende US-Vermittlungen zwischen der Ukraine und Russland sein. Selenskyj hatte zuletzt darauf gedrungen, den Einsatz von Starlink-Verbindungen für die ukrainische Armee über russischem Territorium freizugeben. Bisher sind die Internetdienste von Starlink nur über ukrainischem Gebiet freigeschaltet.

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Medienberichten zufolge hatte Washington zuletzt auch angedroht, die Weitergabe von militärischen Aufklärungsdaten zu stoppen, falls Kiew nicht kompromissbereiter werde. Selenskyj hat den USA am Dienstag mehrfach vorgeworfen, Kiew nicht rechtzeitig vor russischen ballistischen Raketenangriffen zu warnen.

Diesel-Abkommen zwischen USA und Russland

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche einen Deal mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Verkauf von russischem Diesel verkündet, der in Kiew auf Ablehnung stieß.

Trump forderte daraufhin eine Ablösung Selenskyjs und Neuwahlen in der Ukraine. Außerdem verlangt der US-Präsident ein Ende der ukrainischen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur.

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Ein US-Regierungsvertreter erklärte dazu am Mittwoch in Brüssel, Washington habe seine Haltung gegenüber der Regierung in Kiew "beim Austausch von Geheimdienstinformationen" nicht geändert.

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Quelle: dpa, AFP