Wohl wegen Epstein-Files: Trump entlässt Justizministerin Bondi

US-Präsident Donald Trump hat Justizministerin Pam Bondi entlassen. Das teilte er auf Truth Social mit. Schon seit geraumer Zeit hatte Trump Kritik an seiner Ministerin geübt.

US-Präsident Trump hat Justizministerin Pam Bondi entlassen. Der bisherige Vize-Justizminister Todd Blanche soll ihre Aufgaben übernehmen. 02.04.2026 | 0:46 min

US-Präsident Donald Trump setzt seine Justizministerin Pam Bondi ab. Vize-Justizminister Todd Blanche werde ihre Aufgaben übernehmen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.

Trump teilte mit:

Wir schätzen Pam sehr, und sie wird eine dringend benötigte und wichtige neue Position in der Privatwirtschaft übernehmen, die in Kürze bekanntgegeben wird. „ Donald Trump, US-Präsident

Zweite Frau, die Kabinett verlassen muss

Gerüchte über eine Entlassung Bondis gab es bereits seit längerem. Die 60-Jährige ist bereits die zweite Ministerin, die binnen Wochen Trumps Kabinett verlassen muss. Zuvor musste schon Heimatschutzministerin Kristi Noem ihren Hut nehmen.

Die "New York Times" hatte unter Berufung auf vier Personen berichtet, dass Trump in den vergangenen Tagen darüber gesprochen haben soll, Bondi zu entlassen. Er soll zunehmend frustriert über ihre Führung im Ministerium und ihren Umgang mit den Epstein-Akten gewesen sein.

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ZDF-Korrespondent: Entlassung zeigt "wachsende Frustration" bei Trump

Nach Einschätzung des Leiters des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, zeigt die Entlassung eine "wachsende Frustration bei Donald Trump über alles, was für ihn derzeit schiefläuft". Die Wirtschaftslage verschlechtere sich, seine Strafzollpolitik sei vom Obersten Gerichtshof ausgebremst worden, sein Iran-Krieg stehe in der Kritik, seine Zustimmungswerte sinken.

Obendrein konnte Pam Bondi nicht liefern, was Trump von ihr gefordert hatte: Vergeltung an seinen politischen Gegnern und die möglichst geräuschlose Entschärfung der Epstein-Akten. „ Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent in Washington

"Pam Bondi wird in die amerikanische Geschichte eingehen, weil sie das traditionell unabhängige Justizministerium zum Erfüllungsgehilfen des Präsidenten gemacht hat", erklärte Theveßen.

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Bondi wegen Umgang mit Epstein-Akten in der Kritik

Der steinreiche Finanzier aus New York, Jeffrey Epstein, hatte vor Jahrzehnten einen Missbrauchsring betrieben, dem junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Epstein hatte beste Kontakte in die High Society der USA und vieler anderer Länder. Er starb 2019 in seiner Gefängniszelle, was Spekulationen weiter anheizte.

Der Skandal ist mit der Veröffentlichung der Ermittlungsakten in dem Fall wieder in die Schlagzeilen geraten. Die US-Regierung versucht, ihn möglichst weit von der Person Trump fernzuhalten.

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Ein weiterer Vorwurf Trumps an seine Justizministerin soll laut "New York Times" gewesen sein, dass Bondi ihr Amt nicht entschlossen genug genutzt habe, um juristisch gegen Gegner Trumps vorzugehen.

Trump hatte nie einen Hehl aus seinen Erwartungen an das Justizministerium gemacht. Im September etwa hatte er Bondi über die Sozialen Medien direkt dazu aufgefordert, gegen Personen vorzugehen, die er als Feinde begreift. US-Präsidenten vor Trump haben traditionell großen Wert darauf gelegt, keinen Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz aufkommen zu lassen.

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Eigentlich galt Bondi als Vertraute

Bei ihrem Amtsantritt galt die ehemalige Generalstaatsanwältin des Bundesstaats Florida als treue Vertraute des Republikaners. Trump hatte bei ihrer Nominierung für den Posten auf ihre 20-jährige Erfahrung als Staatsanwältin verwiesen. Bondi hatte Trump bereits 2019 im ersten Amtsenthebungsverfahren unterstützt.

Quelle: dpa, AFP, AP, ZDF