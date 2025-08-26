Ukraine erlaubt Männern bis 22 Jahre Ausreise - trotz Wehrpflicht

Die Ukraine verteidigt sich gegen Putins Angriffskrieg - und braucht Soldaten. Wehrpflichtige Männer durften bisher das Land nicht verlassen. Die Lage ändert sich nun etwas.

Bisher galt ein Ausreiseverbot für alle Wehrpflichtigen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren - jetzt dürfen junge Männer bis 22 Jahre ausreisen. (Archivbild) Quelle: epa

Die ukrainische Regierung hat jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren trotz des laufenden Verteidigungskriegs gegen Russland die Ausreisegenehmigung erteilt. Regierungschefin Julia Swyrydenko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit:

Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten. „ Julia Swyrydenko, Regierungschefin der Ukraine

Die Regelung betreffe alle Wehrpflichtigen in dem Alter. Es gehe auch darum, dass Ukrainer, die aus verschiedensten Gründen schon im Ausland seien, nicht die Verbindung zu ihrer Heimat verlören, schrieb Swyrydenko.

Innenminister Ihor Klymenko wiederum erklärte, dass jungen Männern so größere Chancen auf eine Ausbildung im Ausland eingeräumt werden sollten, um sie dann nach ihrer Rückkehr zum Nutzen des Landes einzusetzen.

Einsatz an der Front ab 25 Jahren

Nachdem Russland vor dreieinhalb Jahren seinen Krieg gegen die Ukraine gestartet hatte, rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kriegsrecht im Land aus. Dies beinhaltete auch ein Ausreiseverbot für alle wehrpflichtigen Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Ausnahmen bedürfen einer besonderen Genehmigung.

Trotzdem sind seither Tausende Ukrainer ins Ausland geflüchtet, um dem gefürchteten Dienst an der Front zu entgehen. Die weiter laufende Mobilisierung von Soldaten wird durch die neue Reisefreiheit zumindest vorerst nicht beeinträchtigt.

Zum Einsatz an der Front selbst dürfen laut Gesetz nur Männer ab 25 Jahren verpflichtet werden. Jüngere können sich nur als Freiwillige melden. Die Altersgrenze soll als Schutz für die besonders geburtenschwachen Jahrgänge nach der Jahrtausendwende dienen.

