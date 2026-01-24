Ukraine-Gespräche: Selenskyj lobt Treffen mit Russland und USA

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Gespräche über ein Kriegsende mit Russland und den USA in Abu Dhabi als konstruktiv bezeichnet. Er deutete ein weiteres Treffen an.

In den Vereinten Arabischen Emiraten haben sich erneut Vertreter der drei Länder getroffen, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Währenddessen kam es in Kiew zu erneuten Angriffen. 24.01.2026 | 1:45 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die trilateralen Verhandlungen zwischen Washington, Moskau und Kiew über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als konstruktiv gelobt. Es seien viele Themen besprochen worden bei dem ersten Treffen der beiden Kriegsgegner seit längerer Zeit, schrieb er in sozialen Netzwerken. Er erwarte nun den genauen Bericht der ukrainischen Delegation nach ihrer Rückkehr.

Das weitere Vorgehen werde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs entschieden. Die an den Verhandlungen beteiligten "Militärs haben eine Liste von Themen für ein mögliches neues Treffen erstellt". Dieses könne bei entsprechendem Willen schon in der kommenden Woche stattfinden - Kiew sei dazu bereit, betonte er.

Die Vertreter der USA, Ukraine und Russland möchten sich in einer Woche in gleicher Konstellation wieder treffen. Alle Beteiligten hielten die Gespräche für konstruktiv, berichtet Armin Coerper. 24.01.2026 | 1:19 min

Gespräche zwischen Ukraine, Russland und USA: Keine Ergebnisse verkündet

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, haben sich mit den USA als Vermittler am Tisch erstmals seit Monaten wieder russische und ukrainische Unterhändler auf offizieller Ebene getroffen. Ergebnisse wurden nach den zweitägigen Gesprächen nicht verkündet. Allerdings zeigten sich beide Konfliktparteien mit dem Fortgang der Gespräche zufrieden.

Die USA bestätigten, dass ihr Vermittler Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, Heeresminister Dan Driscoll und US-Luftwaffengeneral Alexus Grynkewich an den Gesprächen teilnahmen. Zum ukrainischen Team gehörten Verteidigungsratschef Rustem Umerow, Generalstabschef Andrij Hnatow und Präsidialamtsleiter Kyrylo Budanow. Die russische Delegation wurde nach Kremlangaben von Admiral Igor Kostjukow geleitet.

Trotz russischer Angriffe auf Kiew und Charkiw gehen die Friedensverhandlungen in Abu Dhabi in die zweite Runde. Wie das zusammenpasst und ob es Fortschritte gibt, analysiert ZDFheute live. 24.01.2026 | 11:06 min

Der im Februar 2022 von Kremlchef Wladimir Putin begonnene Krieg pausiert derweil nicht. Auch in der Nacht zum Samstag gab es wieder schwere russische Angriffe auf die Ukraine, bei denen mindestens ein Mensch getötet und Dutzende Zivilisten verletzt wurden. Das russische Außenministerium seinerseits hat Kiew vorgeworfen, mit dem Beschuss eines Krankenwagens in dem von russischem Militär besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson den Friedensprozess zu torpedieren.

