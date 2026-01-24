Schwere Angriffe auf Kiew und Charkiw - trotz Friedensgesprächen

Die laufenden Friedensverhandlungen halten Russland offenbar nicht davon ab, die Ukraine anzugreifen. Kiew und Charkiw stehen nach ukrainischen Angaben unter schwerem Beschuss.

In der Nacht gab es eine Welle von russischen Angriffen auf die Städte Kiew und Charkiw in der Ukraine. Quelle: AFP

Während der laufenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ist die ukrainische Hauptstadt Kiew einmal mehr von einer Welle russischer Luftangriffe getroffen worden.

Kiew: Wasser- und Wärmeversorgung teils unterbrochen

Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" meldeten nach Mitternacht, die Millionenstadt stehe schwer unter Beschuss. Behördenvertretern zufolge seien in mehreren Stadtteilen Drohnen und Raketen eingeschlagen - es gebe mindestens ein Todesopfer und vier Verletzte. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte am frühen Samstagmorgen auf Telegram:

Kiew wird vom Feind massiv angegriffen. Verlassen Sie die Schutzräume nicht. „ Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew

Techniker der ukrainischen Stromversorger kommen mit Reparaturen nach russischen Angriffen auf Infrastruktur kaum noch hinterher. Der Dauereinsatz bei Eiseskälte hinterlässt Spuren. 23.01.2026 | 2:33 min

Es seien mehrere Gebäude getroffen worden, bei denen es sich jedoch nicht um Wohngebäude handele. In mehreren von Drohnentrümmern getroffenen Gebäuden sei Feuer ausgebrochen. Zudem wurde die Wärme- und Wasserversorgung in Teilen der Hauptstadt unterbrochen, ergänzte Klitschko. Im Kiewer Umland wurden nach Angaben der örtlichen Behörden vier weitere Menschen verletzt.

Charkiw: Schwangere und ein Kind unter Verletzten

Auch aus der ostukrainischen Großstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wurden in der Nacht schwere Luftangriffe gemeldet.

Nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow wurden dort mindestens 19 Menschen verletzt. Mehrere Krankenhäuser und Wohngebäude seien beschädigt, manche Opfer unter Gebäudetrümmern eingeschlossen worden, schrieb er bei Telegram. Nach Angaben von Gouverneur Oleh Synjehubob sind unter den Verletzten eine Schwangere und ein Kind.

Vertreter Russlands und der Ukraine trafen sich heute in Abu Dhabi zu Gesprächen. Größter Streitpunkt dürften die vier Regionen in der Ostukraine sein, die Russland für sich beansprucht. 23.01.2026 | 1:48 min

Seit Freitag Friedensgespräche in Abu Dhabi

Die nächtlichen Angriffe erfolgten ungeachtet der Dreier-Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA über den US-Plan für ein Ende des Kriegs, die am Freitag in Abu Dhabi begonnen hatten und für zwei Tage angesetzt sind. Es ist das erste Mal, dass Vertreter der drei Länder gemeinsam über den US-Friedensplan beraten. Konkrete Ergebnisse wurden bislang nicht bekannt.

Die Verhandlungen zwischen USA, Ukraine und Russland drehten sich vor allem um Sicherheitsgarantien und die Zukunft des Donbass, berichtet Russland-Korrespondent Armin Coerper. 23.01.2026 | 1:33 min

Kurz vor Verhandlungsbeginn hatte Moskau seine Maximalforderung bekräftigt, wonach die ukrainische Armee sich aus der gesamten Region Donbass einschließlich bisher nicht von Russland kontrollierter Gebiete zurückziehen soll. Die Ukraine lehnt dies bislang kategorisch ab.

