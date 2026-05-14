Ukraine: Massive russische Luftangriffe nach Waffenruhe

Drohnen, Raketen und Luftalarm in der ganzen Ukraine: Russland hat das Land nach einer Waffenruhe mit schweren Angriffen überzogen. Der Zeitpunkt sei "kein Zufall", sagt Selenskyj.

Russland hat die Ukraine mit einem der massivsten Luftangriffe seit Kriegsbeginn überzogen: Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. Mindestens ein Toter und 16 Verletzte wurden gemeldet. 14.05.2026 | 0:26 min

Wenige Tage nach einer kurzzeitigen Waffenruhe hat Russland die Ukraine mit einem der längsten Luftangriffe in mehr als vier Jahren Krieg überzogen. In der Nacht wurde erneut Luftalarm im ganzen Land ausgelöst. Ukrainischen Medienberichten zufolge warnte das Militär vor anfliegenden Drohnen und ballistischen Raketen. Aus der Hauptstadt Kiew wurden wenig später Explosionen und mehrere Verletzte sowie mindestens ein Todesopfer gemeldet.

Laut dem Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" wurden mehrere Gebäude beschädigt, aus den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses seien Sanitätern zufolge zehn verschüttete Menschen geborgen worden. Die Militärverwaltung der Hauptstadt zählte dem Bericht zufolge mindestens einen Toten und 16 Verletzte in Kiew, laut den Rettungskräften gebe es sieben weitere Verletzte im Umland.

Schon am Mittwoch hatte Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew mit mindestens 800 Drohnen angegriffen. 14.05.2026 | 1:53 min

Selenskyj: Zeitpunkt der Angriffe "kein Zufall"

Schon den ganzen Mittwoch über hatte die russische Armee Drohnenangriffe auf die Ukraine geflogen, wobei solche Attacken am Tag ungewöhnlich sind. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von mehr als 800 Drohnen. Mindestens sechs Menschen seien getötet und Dutzende verletzt worden. Selenskyj bezeichnete die Angriffe als "Terror".

"Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer der längsten massiven russischen Angriffe gegen die Ukraine gerade zu dem Zeitpunkt stattfand, als der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintraf - einem Besuch, von dem sich viele viel versprechen", sagte Selenskyj. Er hatte zuvor die Hoffnung geäußert, dass US-Präsident Donald Trump auf China einwirken möge, damit die Volksrepublik ihre Unterstützung für den russischen Angriffskrieg beendet.

Der Einsatz unbemannter Waffensysteme verändert die moderne Kriegsführung: So gleicht die ukrainische Armee ihre personelle Unterlegenheit an der Front mit bodengestützten Kampfrobotern aus. 12.05.2026 | 9:26 min

Russische Angriffe nach Waffenruhe und Militärparade

Die heftigen russischen Angriffe folgen auf drei Tage Waffenruhe von Samstag bis Montag. Der russische Präsident Wladimir Putin konnte in dieser Zeit zwar ungestört eine Parade zum Weltkriegsgedenken abhalten, war aber abhängig davon, dass die USA die Feuerpause vermittelt hatten und die Ukrainer danach tatsächlich stillhielten.

Am Dienstag ließ Putin demonstrativ seine Militärs von einem gelungenen Test der neuen russischen Atomrakete RS-28 Sarmat berichten. Sie solle Ende des Jahres in Dauereinsatz gehen, sagte er. Allerdings ist die angebliche Einsatzbereitschaft dieses Raketentyps auch schon in früheren Jahren behauptet worden.

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Russland fordert weiter Abzug aus Donezk-Gebiet

Mit den massiven Angriffen will Moskau den Druck auf die Ukraine erhöhen, sich auf die russischen Bedingungen für Friedensverhandlungen einzulassen. Kremlsprecher Dmitri Peskow wiederholte die Aufforderung, Selenskyj solle seine Truppen aus dem Gebiet Donezk abziehen. Erst dann könne es einen Waffenstillstand geben.

Die Ukraine lehnt es kategorisch ab, die von ihr kontrollierten Gebiete Russland zu schenken.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa