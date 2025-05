Ukraine-Krieg: Wie Russland Motorräder auf dem Schlachtfeld nutzt

Motorräder versprechen Geschwindigkeit: Deswegen werden sie schon lange in Kriegen eingesetzt(Symbolbild).

Die russischen Streitkräfte setzen in der Ukraine seit 2024 Motorräder für Angriffszwecke ein. Diese Taktik mag auf den ersten Blick überraschen. Aber sie ist nicht neu und es gibt viele Gründe dafür.

Lange Geschichte des Einsatzes von Motorrädern

Während des Zweiten Weltkriegs waren deutsche BMW-R75- und Zündapp KS-750-Motorräder als "Kradschützen" - also als Motorrad-Aufklärer - zur Unterstützung von Panzereinheiten sehr erfolgreich. Sie waren schneller, leichter und kleiner als Autos und verfügten dank des Maschinengewehrs auf dem Seitenwagen über eine gewisse Feuerkraft.

Motorräder: Russische und sowjetische Erfahrungen

Drohnen machen Mannschaftstransport hochgefährlich

Da Russland nicht in der Lage ist, eine ausreichende Zahl moderner, besser geschützter Schützenpanzer zu produzieren, musste eine andere Lösung für das Drohnenproblem gefunden werden.

Geschwindigkeit ist ein Überlebensschlüssel

Die Notwendigkeit, sich schnell fortzubewegen, erklärt also den Einsatz der Motorräder - aber auch von leichten Geländewagen, manchmal sogar Elektrorollern. Sie alle sind schneller als ein Fußsoldat und bieten somit eine bessere Überlebenschance gegen FPV-Drohnen.

Motorräder: Auch im Angriff wirksam

Darüber hinaus sind die Motorräder schnell genug, um die Reaktionszeit der ukrainischen Verteidiger erheblich zu verkürzen. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit ist es auch ziemlich schwer, sie mit Artillerie- und Mörserfeuer zu treffen. Sogar für einen Maschinengewehrbediener ist es eine Herausforderung. Obwohl sie in unwegsamem Gelände und auch durch Landminen extrem verwundbar sind, bieten die Motorräder Russland die Möglichkeit, seine Infanterie schnell in die Nähe ukrainischer Stellungen oder sogar in diese hineinzubewegen.