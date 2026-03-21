Hawaii: Surferparadies Oahu wird nach Überschwemmungen evakuiert

Schwere Überschwemmungen:Hawaii: Surferparadies wird evakuiert
Nach tagelangen Regenfällen haben die Überschwemmungen auf Hawaii teils lebensgefährliche Ausmaße angenommen. Das Surferparadies der Insel Oahu muss evakuiert werden.
Nach tagelangen Regenfällen auf Hawaii, die vielerorts zu Überschwemmungen führten, haben die Behörden auf der Insel Oahu Evakuierungen angeordnet. Dort habe der Pegelstand am Wahiawa-Damm einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen.
In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4.000 Anwohner betroffen, sagte eine Sprecherin dem US-Sender CNN. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.
Hawaii: Nationalgarde und Küstenwache helfen bei Evakuierungen
Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungsanweisungen zu folgen. Der Starkregen habe zu derart schweren Überschwemmungen geführt, dass das Hochwasser stellenweise bis zur Brust reiche, sagte Green in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und die Küstenwache würden zur Unterstützung bereitstehen.
Der heftige Regen hatte in den vergangenen Tagen ganze Straßenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren, mussten von Einsatzkräften gerettet werden.
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