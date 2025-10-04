Proteste in Tiflis:Georgien: Demonstrierende wollten Präsidentenpalast stürmen
In Tiflis protestieren Zehntausende gegen die Regierung. Eine Gruppe versucht gar, in die Präsidentenresidenz einzudringen - die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein.
In Georgien haben am Tag der Kommunalwahlen Zehntausende gegen die Regierung protestiert. In der Hauptstadt Tiflis versuchte eine Gruppe von Demonstrierenden dabei am Samstag, in den Präsidentenpalast einzudringen.
Im örtlichen Fernsehen war zu sehen, wie die Polizei die Demonstrierenden zurückdrängte, die einen massiven Metallzaun eingerissen hatten und auf das Gelände vor dem Gebäude eingedrungen waren. Die Polizei setzte auch Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um den Protest vor dem Gebäude aufzulösen.
Opposition und Demonstrierenden werfen der Regierung in Tiflis vor, sich Russland anzunähern und sich von der EU und ihren demokratischen Standards abzuwenden. Die Regierung weist dies zurück.
Georgien: Bürger zu Kommunalwahlen aufgerufen
Das Kaukasusland hielt am Samstag inmitten der angespannten politischen Lage Kommunalwahlen ab. Für die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum von Regierungschef Irakli Kobachidse war die Wahl der erste wichtige Stimmungstest nach der umstrittenen Parlamentswahl im Oktober 2024. Nachdem sich der Georgische Traum dabei zum Sieger erklärt hatte, protestierten monatelang Zehntausende Regierungsgegner.
Hintergründe zur politischen Lage in Georgien:
Im Vorfeld der jetzigen Kommunalwahlen riefen Teile der Opposition zum Boykott und zum Protest auf. Der inhaftierte Ex-Präsident Michail Saakaschwili rief seine Anhänger auf, so "die letzte Chance" zur Rettung der georgischen Demokratie zu nutzen.
Regierungschef Kobachidse hatte ein hartes Vorgehen der Polizei im Falle von Ausschreitungen bei der Wahl angedroht. Er warf den Oppositionsanhängern "Radikalität" vor. "Ihre Revolutionsversuche werden definitiv scheitern", sagte Kobachidse.
Mehr aktuelle Nachrichten
Zehnter Sieg im zehnten Spiel:Einsame Spitze: Bayern besiegt auch Frankfurtvon Marcus Schustermit Video
Gaza-Gespräche in Ägypten:Hamas schickt Vertreter nach Kairo - Trump macht weiter Druckmit Video
Proteste in Tiflis:Georgien: Demonstrierende wollten Präsidentenpalast stürmenmit Video
Nach Vorfällen am Münchner Flughafen:Bundeswehr unterstützt beim Drohnen-Aufspüren - Hubig warntmit Video
Beratung eine Woche später:Wehrdienstgesetz: Pistorius kritisiert Union
Erzkonservative Politikerin :Japan: Sanae Takaichi wird wohl erste Regierungschefinmit Video
Fußball-Bundesliga:Dortmund und Leipzig stoppen sich gegenseitigmit Video
Musik-Mogul vor Gericht:Sean "Diddy" Combs zu vier Jahren Gefängnis verurteiltSaskia Lenz, New Yorkmit Video