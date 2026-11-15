Seit Eröffnung seines Mega-Staudamms hat Äthiopien natürliche Energie im Überfluß. Wozu also weiter teures Öl aus anderen Ländern importieren? Der Verkauf von E-Fahrzeugen boomt.

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Stolz sitzt Yetemwork Geremew hinter dem Steuer ihres großen Busses. Geremew ist eine der wenigen Frauen, die für Green Addis Transport einen der grün lackierten E-Busse durch die Straßen der Hauptstadt fährt. Geremew strahlt: "Der Bus ist emissionsfrei. Er stinkt nicht, ist hochwertig verarbeitet und ist komfortabel."

Während sie noch an der Haltestelle wartet, steigen immer mehr Passagiere zu, halten ihre Chipkarte an einen kleinen Monitor, der piepst - schon ist die Fahrt bezahlt, und es kann losgehen.

Mehrere hundert E-Busse, kleine und große, fahren inzwischen über die mehrspurigen Straßen von Addis Abeba, die im Gegensatz zu denen in vielen anderen afrikanischen Großstädten sauber geteert und ohne Schlaglöcher sind.

Günstiger Strom dank Mega-Staudamm

Seit 2024 dürfen in Äthiopien keine Verbrenner mehr eingeführt werden. Und das hat vor allem damit zu tun, dass das Land am Horn von Afrika durch seinen Mega-Staudamm im Norden genug eigene, nachhaltige Energie hat.

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Der Import von Öl kostete Milliarden, jetzt ist Strom günstiger und im Überfluss vorhanden. "Ob diese Strategie funktioniert, hängt aber auch davon ab, ob Stromnetze, Finanzierung und Kundendienst mit dem politischen Tempo Schritt halten," so Carsten Ehlers von GTAI (Germany Trade and Invest), der Wirtschaftsförderungsagentur Deutschlands.

E-Autos bisher nur für wenige bezahlbar

Noch finden sich auf dem Land kaum Ladesäulen, sieht man E-Autos nur vereinzelt. In der Hauptstadt Addis Abeba schießen Ladestationen dagegen aus dem Boden.

Bei einem Preis von mindestens 20.000 Euro, und das bei einem Durchschnitts-Monatseinkommen von knapp über 100 Euro, kann sich allerdings nur eine kleine Klientel die Fahrzeuge leisten. Auch wenn sie steuerlich begünstigt werden, und die Hersteller für die Einfuhr von Fahrzeugteilen reduzierte Zollgebühren zahlen.

Es sind vornehmlich chinesische Firmen, die den Markt beherrschen. "Sie sind einfach günstiger. Und es gibt viele Ersatzteile, daher habe ich mich dafür entschieden," sagt Bethelnem Wondayhy, die gerade ihren GAC aus China auflädt.

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Es ist der Preis, der es für die deutsche Autoindustrie schwierig macht. "Bei der geringen Kaufkraft in Äthiopien sind vor allem preisgünstige und robuste Fahrzeuge gefragt, die sich einfach warten lassen," so Carsten Ehlers von GTAI. "Genau hier haben chinesische Hersteller einen Vorteil. Sie bieten eine breite Palette vergleichsweise günstiger Elektrofahrzeuge an, während deutsche Hersteller stärker im Mittel- und Premiumsegment positioniert sind."

Äthiopien als Vorreiter in Afrika?

Für Äthiopiens Machthaber birgt die E-Mobilitäts-Initiative einen doppelten Vorteil: Zum einen verringert sie die Ausgaben, etwa für Öl-Importe, zum anderen aber hat das Land - das sonst oft nur in Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und dem Krieg in Tigray genannt wird - damit positive Schlagzeilen gemacht.

2027 wird Äthiopien Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz sein. Bareo Hassen, Staatsminister für Transport, sieht das Land gar als Vorreiter in Afrika: "Durch unser Engagement setzen sich auch andere Länder in Bewegung. Angola etwa hat seine E-Mobilitätsstrategie in Gang gesetzt, und auch Mosambik steht kurz vor der Fertigstellung seiner eigenen Strategie. Sie alle greifen auf unsere Erfahrungen zurück."

Susann von Lojewski ist Studioleiterin und Korrespondentin im ZDF-Studio Nairobi.