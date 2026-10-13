Konflikt mit TPLF-Rebellen:Äthiopiens Armee erobert Städte in umkämpfter Tigray-Region
Am Horn von Afrika kommt es zu neuen Spannungen. Die äthiopische Armee hat zwei Städte in der umkämpften Region Tigray eingenommen. Das schwächt die TPLF-Rebellen.
Neue Spannungen am Horn von Afrika: Äthiopiens Armee hat ihre Gegenoffensive in der nördlichen Region Tigray fortgesetzt und zwei weitere Städte eingenommen. Das berichtet der französische Nachrichtensender RFI. Demnach rückten die Regierungstruppen und ihre Verbündeten am Sonntag und Montag kampflos in die Städte Adwa und Aksum ein.
Beide Städte waren zuvor von Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) kontrolliert worden. Die jüngsten Rückschläge verschärfen die Lage der TPLF.
Tigray-Rebellen festgenommen
In den vergangenen Tagen waren schon fünf ranghohe Vertreter der TPLF von der Armee festgenommen worden. Darunter war auch der stellvertretende Kommandeur der Streitkräfte. Anfang Oktober hatte die Armee bereits die Regionalhauptstadt Mekelle unter ihre Kontrolle gebracht.
Mit dem Vorrücken der äthiopischen Kräfte verlagert sich die Front zunehmend in Richtung der eritreischen Grenze. Beide Länder könnten nach Einschätzung der Denkfabrik International Crisis Group erneut in einen offenen Krieg geraten.
Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea
Denn Äthiopien wirft Eritrea vor, die Rebellen in der Region Tigray militärisch zu unterstützen und Truppen auf äthiopisches Gebiet entsandt zu haben. Eritrea weist die Vorwürfe zurück und wirft dem Nachbarland vor, einen Angriffskrieg vorzubereiten und den Verweis auf Selbstverteidigung als Vorwand zu nutzen.
Der Konflikt in der äthiopischen Region Tigray hatte zwischen 2020 und 2022 zu einem verheerenden Krieg geführt. Ein Friedensabkommen beendete die Kämpfe zwar offiziell. Doch die Spannungen zwischen der Regionalführung und der Zentralregierung schwelen bis heute.
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