Abu Dhabi: Erste Runde von Ukraine-Friedensgesprächen in beendet

Die erste Runde der Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi ist beendet. Von einem Durchbruch scheinen die Parteien noch entfernt. Morgen geht es weiter.

Vertreter Russlands, der USA und der Ukraine trafen sich heute in Abu Dhabi zu Gesprächen. 23.01.2026 | 1:48 min

Russland und die Ukraine haben die erste Runde ihrer direkten Friedensgespräche seit Langem am späten Abend in Abu Dhabi beendet. "Das Treffen war den Bedingungen für die Beendigung des russischen Krieges und der weiteren Logik des Verhandlungsprozesses gewidmet, mit dem Ziel, einen würdigen und dauerhaften Frieden zu erreichen", teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am späten Abend mit.

Details nannte Umjerow nicht. Das Weiße Haus erklärte, die Gespräche seien produktiv gewesen. Die Verhandlungen sollen an diesem Samstag fortgesetzt werden: Laut dem Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate sollten sie noch zwei Tage dauern.

Der "Erwartungsdruck ist enorm", sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper vor den Gesprächen von USA, Russland und der Ukraine. 23.01.2026 | 1:20 min

USA, Ukraine und Russland an einem Tisch

Der ukrainischen Delegation gehörten laut Umjerow auch Präsidialkanzleichef Kyrylo Budanow, der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, sowie Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja an.

Von Seiten der USA waren unter anderem der Sondergesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der fürs Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll dabei. Die russische Verhandlungsdelegation wird vom Chef des Militärgeheimdienstes, Igor Kostjukow, angeführt.

An diesem Samstag werden nach seiner Darstellung von ukrainischer Seite Generalstabschef Andrij Hnatow und der stellvertretende Chef des Militärgeheimdienstes, Generalleutnant Wadym Skibizkyj, bei den Verhandlungen hinzustoßen. "Wir sind bereit, je nach Verlauf des Dialogs in verschiedenen Formaten zu arbeiten", sagte Umjerow.

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate empfängt Vertreter der Ukraine und von Russland in Abu Dhabi. Quelle: UAE Presidential Court

Selenskyj: Zu früh für Schlussfolgerungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, seine Delegation berichte ihm nahezu stündlich über den Stand der Dinge. Es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen über den Inhalt der Verhandlungen zu ziehen. "Wir werden sehen, wie die Gespräche morgen verlaufen und was die Ergebnisse sein werden", sagte er.

Es geht nicht nur um den Wunsch der Ukraine, diesen Krieg zu beenden und volle Sicherheit zu erlangen - es geht auch darum, dass Russland irgendwie einen ähnlichen Wunsch entwickelt. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Russland beharre auf einem Rückzug der ukrainischen Truppen aus dem gesamten Donbass, den Russland völkerrechtswidrig annektiert, aber nur teilweise erobert hat. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, es sei auch um mögliche Pufferzonen und Kontrollmaßnahmen gegangen.

