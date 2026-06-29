Stade: Polizeieinsatz nach Schüssen in Niedersachsen

Großeinsatz der Polizei im niedersächsischen Stade: Durch Schüsse wurden laut Polizei fünf Menschen getötet, der Tatverdächtige wurde festgenommen.

In Stade in Niedersachsen hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen festgenommen. Quelle: dpa

Im niedersächsischen Stade hat es nach Schüssen am Montag nach Polizeiangaben fünf Tote gegeben. Das bestätigte die Polizei dem ZDF. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit.

Weitere Einzelheiten des Geschehens waren zunächst unklar. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Tatablauf dauern an", teilten die Beamten mit. Für die Bevölkerung bestehe keinerlei Gefahr. Die Polizei sprach unter Berufung auf erste Ermittlungserkenntnisse von einem "Tötungsdelikt in einer Jugendhilfeeinrichtung".

Die Verdächtigen seien im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungs- und Einsatzmaßnahmen festgenommen worden, hieß es weiter. Darunter sei auch der mutmaßliche Schütze. Details zur Identität wurden nicht genannt.

Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es in der Dankersstraße in Stade zu einer "großen polizeilichen Einsatzlage" komme. Die Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden. Stade ist eine Kreisstadt im nördlichen Niedersachsen unweit von Hamburg und der Elbe. Sie hat knapp 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner.