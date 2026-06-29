Pakistan greift Ziele in Afghanistan an - Dutzende Tote

Pakistan hat in der Nacht Ziele in Afghanistan angegriffen und dabei nach eigenen Angaben 25 Kämpfer getötet. Die Taliban sprechen von einem "feigen Akt der Aggression".

Pakistan hat erneut Afghanistan angegriffen. Nach pakistanischen Angaben wurden 25 Extremisten getötet und Waffen vernichtet. Die Taliban sprechen hingegen von dutzenden zivilen Opfern. 29.06.2026 | 0:21 min

Pakistan hat in der Nacht zum Montag Luftangriffe auf Ziele im Osten Afghanistans geflogen und dabei nach eigenen Angaben 25 Kämpfer getötet.

Die afghanische Taliban-Regierung erklärte dagegen, bei den Angriffen seien 36 Zivilisten getötet worden, unter ihnen auch Frauen und Kinder. 163 weitere Menschen seien verletzt worden, schrieb der stellvertretende Regierungssprecher Hamdullah Fitrat im Onlinedienst X.

Pakistan: "Präzisionsangriffe" gegen militante Gruppe

Der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar erklärte, bei den "Präzisionsangriffen" seien drei Ziele in den Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört worden. Die Offensive umfasse auch Einsätze am Boden in Grenzgebieten und richte sich gegen die militante Gruppe Jamaat-ul-Ahrar, die häufig mit den pakistanischen Taliban, der Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), in Verbindung gebracht wird.

Krisenreporterin Katrin Eigendorf reist mit dem ersten Fernsehteam seit zwei Jahren nach Afghanistan und wirft einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes. 18.12.2025 | 43:09 min

Mit den Militäreinsätzen reagierte Pakistan laut Informationsminister Tarar auf jüngste Anschläge. Kämpfer von Jamaat-ul-Ahrar hatten am Samstag nach Angaben des pakistanischen Militärs bei einem Angriff auf eine Einrichtung der paramilitärischen Sindh Rangers in Karatschi drei Milizionäre getötet.

Die Regierung in Islamabad wirft der Führung in Kabul vor, Extremisten Unterschlupf zu gewähren, die von Afghanistan aus Anschläge in Pakistan planen. Die afghanischen Taliban weisen diese Vorwürfe zurück und erklären, die Gewalt sei ein internes Problem Pakistans.

Rückblick März: Pakistan und Afghanistan verkünden Feuerpause

Nach den Luftangriffen auf die Hauptstadt Kabul gab es im März widersprüchliche Angaben: Die Taliban melden zahlreiche Opfer, Pakistan will nur militärische Einrichtungen getroffen haben. 17.03.2026 | 1:16 min

Taliban verurteilen Angriffe: "Feiger Akt der Aggression"

Der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid bezeichnete die pakistanischen Angriffe als "feigen Akt der Aggression". Sein Stellvertreter Fitrat ergänzte, in Paktia sei ein Dorf nach einem ersten Angriff erneut bombardiert worden, als sich Dorfbewohner für Rettungsmaßnahmen versammelt hätten.

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Quelle: AFP, Reuters