Afghanistan meldet Hunderte Tote bei pakistanischem Angriff

Die afghanische Taliban-Regierung meldet Hunderte Tote und Verletzte bei einem pakistanischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in Kabul. Pakistan bestreitet die Vorwürfe.

Bei einem pakistanischen Luftangriff auf Kabul soll eine Entzugsklinik getroffen worden sein. Dabei sollen mindestens 400 Menschen gestorben sein. Pakistan bestreitet den Angriff. 17.03.2026 | 0:25 min

Das pakistanische Militär hat erneut die afghanische Hauptstadt Kabul angegriffen. Die islamistische Taliban-Regierung warf dem Nachbarland vor, dabei auf eine Entzugsklinik für Drogenabhängige gezielt zu haben. Das pakistanische Informationsministerium wies die Darstellung zurück.

Die afghanische Regierung sprach zunächst von mehr als 250 Toten und Hunderten Verletzten unter den Drogenabhängigen, die in der Klinik behandelt worden seien. In der Nacht schrieb der stellvertretende Sprecher der Taliban-Regierung, Hamdullah Fitrat, die Todeszahl sei auf 400 Tote gestiegen. Weitere 250 Menschen seien verletzt worden, schrieb Fitrat auf X.

Die Klinik in der Hauptstadt Kabul sei zu großen Teilen zerstört worden, teilte Fitrat weiter mit. Rettungsteams versuchten, das Feuer im Gebäude unter Kontrolle zu bringen und die Leichen der Opfer zu bergen.

Bereits in der Vergangenheit haben Afghanistan und Pakistan sich gegenseitig vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen. Nun ist der Konflikt eskaliert. ZDF-Korrespondent Johannes Hano berichtet. 27.02.2026 | 1:19 min

Pakistan widerspricht Darstellung

Das pakistanische Informationsministerium schrieb auf X mit direktem Bezug auf die Angaben des Taliban-Sprechers, es habe Angriffe auf militärische Einrichtungen, Infrastruktur zur Unterstützung von Terroristen sowie Ausrüstungs- und Munitionslager in Kabul sowie in der Provinz Nangarhar im Osten des Landes gegeben. Die Angriffe würden "präzise" durchgeführt, um Kollateralschäden zu vermeiden.

Die Angaben der Konfliktparteien können nicht unabhängig überprüft werden.

Ende Februar waren Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan ausgebrochen. Islamabad wirft den islamistischen Taliban in Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Die Spannungen zwischen den Nachbarländern haben sich nach gegenseitigen Angriffen zuletzt weiter verschärft.

Quelle: dpa, AP