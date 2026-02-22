"Vergeltungsmaßnahme":Pakistan: Ziele in afghanischer Grenzregion angegriffen
Pakistan hat nach Angaben aus Islamabad Ziele in der afghanischen Grenzregion angegriffen. Es handele sich um eine "Vergeltungsmaßnahme" für jüngste Selbstmordanschläge.
Pakistan hat nach eigenen Angaben mehrere Terrorcamps und Verstecke der pakistanischen Taliban sowie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Grenzgebiet zu Afghanistan angegriffen. Das teilte das Informationsministerium auf der Plattform X mit. Bei den Angriffen auf sieben Ziele habe es sich um eine Vergeltungsmaßnahme für jüngste Selbstmordanschläge unter anderem nahe der Hauptstadt Islamabad gehandelt.
Pakistans Informationsministerium auf X
Pakistan verfüge über eindeutige Beweise, dass diese Terrorakte im Auftrag der Anführer der jeweiligen Terrorgruppen in Afghanistan verübt worden seien, hieß es weiter.
Ein afghanischer Regierungssprecher erklärte, Dutzende Menschen seien getötet und verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder. Betroffen seien die Regionen Nangarhar und Paktika.
Massive Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan
Die Angriffe vor allem der pakistanischen Taliban auf pakistanische Sicherheitskräfte und staatliche Einrichtungen führen seit Monaten zu massiven Spannungen zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan. Im Herbst vergangenen Jahres kam es zu kurzzeitigen militärischen Auseinandersetzungen an der Grenze. Pakistan flog auch Luftangriffe auf Afghanistan.
Keine anhaltende Einigung nach Friedensverhandlungen
Pakistan wirft Afghanistan seit längerer Zeit vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.
Friedensverhandlungen unter der Vermittlung von Katar und der Türkei brachten zuletzt keine anhaltende Einigung. Für neue Spannungen sorgte Anfang Februar ein Anschlag mit 36 Toten auf ein schiitisches Gemeindehaus nahe Islamabad. Der IS reklamierte den Anschlag für sich. Pakistan machte einen Afghanen als Drahtzieher für den Anschlag verantwortlich.
