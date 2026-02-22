Pakistan: Ziele in afghanischer Grenzregion angegriffen

Pakistan hat nach Angaben aus Islamabad Ziele in der afghanischen Grenzregion angegriffen. Es handele sich um eine "Vergeltungsmaßnahme" für jüngste Selbstmordanschläge.

Ein Krankenwagen nach mutmaßlichen pakistanischen Luftangriffen nahe der pakistanisch-afghanischen Grenze in Nangarhar, Afghanistan. Quelle: epa

Pakistan hat nach eigenen Angaben mehrere Terrorcamps und Verstecke der pakistanischen Taliban sowie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Grenzgebiet zu Afghanistan angegriffen. Das teilte das Informationsministerium auf der Plattform X mit. Bei den Angriffen auf sieben Ziele habe es sich um eine Vergeltungsmaßnahme für jüngste Selbstmordanschläge unter anderem nahe der Hauptstadt Islamabad gehandelt.

Pakistan verfüge über eindeutige Beweise, dass diese Terrorakte im Auftrag der Anführer der jeweiligen Terrorgruppen in Afghanistan verübt worden seien, hieß es weiter.

Ein afghanischer Regierungssprecher erklärte, Dutzende Menschen seien getötet und verletzt worden, darunter auch Frauen und Kinder. Betroffen seien die Regionen Nangarhar und Paktika.

Bei einem Anschlag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Ein Attentäter soll sich vor einer Moschee in die Luft gesprengt haben. 06.02.2026 | 0:24 min

Massive Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan

Die Angriffe vor allem der pakistanischen Taliban auf pakistanische Sicherheitskräfte und staatliche Einrichtungen führen seit Monaten zu massiven Spannungen zwischen den Nachbarländern Afghanistan und Pakistan. Im Herbst vergangenen Jahres kam es zu kurzzeitigen militärischen Auseinandersetzungen an der Grenze. Pakistan flog auch Luftangriffe auf Afghanistan.

Afghanistan und Pakistan hatten sich vergangenen Oktober bei Gesprächen in Doha auf eine "sofortige Feuerpause" in ihrem Konflikt geeinigt. Damals der Tenor: Es solle ein dauerhafter Frieden geschaffen werden. 19.10.2025 | 0:18 min

Keine anhaltende Einigung nach Friedensverhandlungen

Pakistan wirft Afghanistan seit längerer Zeit vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.

Friedensverhandlungen unter der Vermittlung von Katar und der Türkei brachten zuletzt keine anhaltende Einigung. Für neue Spannungen sorgte Anfang Februar ein Anschlag mit 36 Toten auf ein schiitisches Gemeindehaus nahe Islamabad. Der IS reklamierte den Anschlag für sich. Pakistan machte einen Afghanen als Drahtzieher für den Anschlag verantwortlich.