Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan: Tote auf beiden Seiten

Nach Angriff auf Kabul:Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan entbrannt

Zwischen Afghanistan und Pakistan sind die Spannnungen eskaliert: An der Grenze zwischen den Ländern gab es Tote nach Kämpfen. Die Länder weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Ein bewaffneter Sicherheitsbeamter der Taliban steht am 12. Oktober 2025 Wache in der Nähe des geschlossenen Tors des Grenzübergangs zwischen Afghanistan und Pakistan im Distrikt Spin Boldak in der Provinz Kandahar.

Sicherheitskraft am Grenzübergang zwischen Afghanistan und Pakistan

Quelle: AFP

Die Spannungen zwischen Afghanistan und der benachbarten Atommacht Pakistan eskalieren: Bei Gefechten an der Grenze wurden nach Angaben beider Länder Dutzende Soldaten getötet.

Kabul und Islamabad machen sich gegenseitig für die Konfrontation verantwortlich. Katar, Saudi-Arabien und der Iran riefen beide Staaten laut Medien zur Zurückhaltung auf.

Taliban-Sprecher: 20 Grenzkontrollposten eingenommen

Der Sprecher der in Kabul herrschenden islamistischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, berichtete von 58 getöteten pakistanischen Soldaten. Außerdem wurden nach seinen Worten 20 Grenzkontrollposten des Nachbarlandes vorübergehend eingenommen.

Archiv: Taliban-Kämpfer am 08.08.2013 in Afghanistan

Sie führen Krieg im Namen des Islam. Afghanistans Taliban sind zurück - 20 Jahre nach ihrer Entmachtung durch die USA und ihre Verbündeten. Ein ZDF-Team hat die Kämpfer begleitet - eine lebensgefährliche Mission.

26.02.2021 | 16:12 min

Er sprach von "Vergeltungsaktionen" Afghanistans. Weiter sagte er vor Journalisten, auch neun afghanische Soldaten seien ums Leben gekommen. Auf Bitten Katars habe Afghanistan die Kämpfe eingestellt, nicht aber Pakistan.

Pakistan: 200 afghanische Kämpfer getötet

Pakistans Militär räumte ein, 23 seiner Soldaten seien ums Leben gekommen. Im Gegenzug seien "mehr als 200 Taliban-Kämpfer und verbündete Militante" getötet worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Von den Taliban übernommene Flagge wird vor der afghanischen Botschaft in Moskau hochgehalten.

Als weltweit erstes Land hat im Juli Russland die Taliban-Regierung in Afghanistan offiziell anerkannt.

04.07.2025 | 0:23 min

Medien in Pakistan berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, pakistanische Soldaten hätten 19 Grenzkontrollposten in ihre Gewalt gebracht. "Wir werden bei der Verteidigung Pakistans keine Kompromisse machen", sagte Premierminister Shehbaz Sharif. Sein Land schloss Grenzübergänge zum Nachbarstaat.

Afghanistan: Attacke als Reaktion auf Luftangriff in Kabul

Das afghanische Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, die Attacken seien eine Reaktion auf "wiederholte Angriffe auf die Souveränität Afghanistans durch das pakistanische Militär".

Taliban personnel shout slogans as they celebrate the fourth anniversary of their takeover of Afghanistan near the Kabul Polytechnic University in Kabul on August 15, 2025.

In Afghanistan hat sich laut Amnesty International unter den Taliban die Rechtslage drastisch verschlechtert. Willkürliche Urteile, Folter und Hinrichtungen seien Alltag.

15.08.2025 | 0:26 min

Berichten zufolge war die afghanische Hauptstadt Kabul am späten Donnerstagabend Ziel von Luftangriffen geworden. Pakistan hat Berichte über eine Verwicklung weder offiziell bestätigt noch zurückgewiesen.

Pakistanische Geheimdienstkreise teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, die Angriffe hätten Noor Wali Mehsud gegolten, dem Kopf der pakistanischen Taliban (TTP).

Gegenseitige Schuldzuweisungen von Pakistan und Afghanistan

Pakistan hat seit einer Weile mit zunehmender Gewalt durch die TTP zu kämpfen und wirft den Taliban im Nachbarland vor, Kämpfern auf ihrem Boden Schutz zu gewähren.

Mehrere Menschen stehen in Pakistan auf einem Panzer und strecken das Victory-Zeichen mit den Händen in die Luft, nachdem ein Waffenstillstand bekannt gegeben wurde.

Im Frühjahr war der Konflikt zwischen Pakistan und Indien eskaliert. Im Mai haben sich die zwei Staaten auf eine vorübergehende Waffenruhe geeinigt.

10.05.2025 | 0:18 min

Die Machthaber in Kabul weisen die Vorwürfe zurück. Sie bezichtigten ihrerseits die pakistanische Seite, hinter jüngsten Angriffen des IS-Ablegers Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) in Afghanistan zu stecken. Dieser operiere von Pakistan aus mit Unterstützung des dortigen Militärs. Islamabad weist das zurück.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 hat es wiederholt Scharmützel zwischen Einheiten beider Länder gegeben. Ein Eindringen der pakistanischen Luftwaffe tief in afghanisches Gebiet wäre eine erhebliche Eskalation.

Quelle: dpa, AFP
Afghanistan

