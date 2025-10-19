  3. Merkliste
Pakistan und Afghanistan einigen sich auf Waffenstillstand

Lage bleibt angespannt:Pakistan und Afghanistan einigen sich auf Waffenstillstand

|

Nach tagelangen schweren Kämpfen mit Dutzenden Toten haben Pakistan und Afghanistan einen sofortigen Waffenstillstand vereinbart. Kommende Woche soll es weitere Gespräche geben.

Panzer der Taliban an der Grenze zu Pakistan

In den vergangenen Tagen kam es zu schweren Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan. (Archivbild)

Quelle: epa

Afghanistan und Pakistan haben sich unter Vermittlung des Golfemirats Katar zum zweiten Mal binnen weniger Tage auf einen Waffenstillstand in ihrem militärischen Konflikt geeinigt. Wie das katarische Außenministerium in der Nacht zum Sonntag mitteilte, stimmten Vertreter beider Länder bei Gesprächen in Doha einer "sofortigen Feuerpause und der Einrichtung von Mechanismen zur Festigung dauerhaften Friedens und Stabilität" zu.

Nach den Gesprächen in der katarischen Hauptstadt erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif, beide Seiten würden "die Souveränität des anderen respektieren". Zudem würden afghanische und pakistanische Vertreter sich am kommenden Samstag in der türkischen Metropole Istanbul zu einer weiteren Gesprächsrunde treffen.

Vorangegangene Waffenruhe hielt nur zwei Tage

Pakistan hatte am Freitag mit Luftangriffen auf Ziele in Afghanistan eine nur zwei Tage anhaltende Waffenruhe zwischen beiden Ländern beendet. Die Attacken richteten sich laut Islamabad gegen eine Gruppe, die an einem Anschlag in Pakistan beteiligt gewesen sein soll.

Frau läuft durch Menge von Taliban Kämpfern

Verbände und Organisationen drängen auf schnelle Evakuierungen gefährdeter Afghanen mit Aufnahmezusage für Deutschland. Viele fühlen sich in ihrer Heimat bedroht.

25.08.2025 | 3:04 min

Vor der nun von Katar verkündeten Einigung hatte der Sprecher der in Afghanistan herrschenden radikal-islamischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, am Samstag im Onlinedienst X die Gespräche bestätigt.

Zuvor hatte der afghanische Regierungschef Hassan Achund den malaysischen Regierungschef Anwar Ibrahim in einem Telefonat über den Beginn der Gespräche informiert. Auch der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif sprach mit Anwar, der als Vermittler zwischen Pakistan und Afghanistan zu agieren scheint.

Taliban werfen Pakistan Tötung von mehreren Menschen vor

Bei dem pakistanischen Angriff auf afghanisches Gebiet waren am Freitag nach Angaben aus Kabul mindestens zehn Menschen getötet worden. Bombardiert wurden laut den Taliban drei Orte in der Provinz Paktika. Die Taliban kündigten "Vergeltung" an.

Bild aus der Doku "Die Kinder der Taliban" - zwei Kinder auf einer Kanone

Den beiden Filmemachern Marcel Mettelsiefen und Jordan Bryon ist mit dem Film "Die Kinder der Taliban" eine einzigartige, kindliche Sicht auf das Leben in Afghanistan gelungen.

02.02.2023 | 46:45 min

In pakistanischen Sicherheitskreisen war von "präzisen Luftschlägen" die Rede, die sich gegen eine Taliban-Gruppe gerichtet hätten, der die Beteiligung an einem Anschlag in Pakistan vorgeworfen wird. Die nach pakistanischen Angaben angegriffene Hafis-Gul-Badahur-Gruppe ist mit den pakistanischen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) verbunden.

Der Regierung in Islamabad zufolge war die Gruppe an einem Selbstmordattentat in der nordpakistanischen Grenzregion Nordwasiristan beteiligt, bei dem sieben pakistanische Sicherheitskräfte getötet worden waren.

Lage zwischen Afghanistan und Pakistan weiter angespannt

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 hat es wiederholt Scharmützel zwischen Einheiten der beiden Nachbarländer gegeben. Pakistan wirft Afghanistan seit Langem vor, Milizen Schutz zu gewähren, die in Pakistan Anschläge verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.

Grafik: Afghanistan Pakistan Arabisches Meer

Quelle: ZDF

Trotz des Waffenstillstands und der geplanten Folgetreffen zu seiner Überwachung bleibt die Lage fragil. Das tief sitzende Misstrauen und der ungelöste Streit um den Umgang mit militanten Gruppen an der 2.600 Kilometer langen Grenze dürften die Beziehungen der einstigen Verbündeten auch weiterhin belasten.

Quelle: AFP, Reuters
