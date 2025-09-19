Taliban lassen britisches Ehepaar frei - Vermittlung durch Katar

Nach mehrmonatiger Haft in Afghanistan ist ein Paar aus Großbritannien durch Vermittlung Katars freigelassen worden. Die Taliban-Regierung hatte die Briten im Februar festgenommen.

Peter Reynolds winkt, als er nach der Landung am Flughafen in Doha von seiner Frau Barbara Reynolds aus dem Flugzeug begleitet wird. Quelle: AFP

Die radikal-islamische Taliban-Regierung in Afghanistan hat ein im Februar festgenommenes älteres Ehepaar aus Großbritannien freigelassen. Peter und Barbara Reynolds, die auch die afghanische Staatsbürgerschaft haben, wurden an den britischen Sondergesandten für Afghanistan, Richard Lindsay, übergeben, wie der afghanische Außenamtssprecher, Abdul Kahar Balchi, in Onlinenetzwerken mitteilte.

Der Sender Sky News zeigte Bilder von Lindsay und dem Ehepaar vor dessen Abreise in die katarische Hauptstadt Doha am Flughafen von Kabul. "Wir wurden sehr gut behandelt. Wir freuen uns darauf, unsere Kinder wiederzusehen", sagte die 76-jährige Barbara Reynolds.

Wir freuen uns darauf, nach Afghanistan zurückzukehren, wenn wir können. Wir sind afghanische Staatsbürger. „ Barbara Reynolds

In Afghanistan hat sich laut Amnesty International unter den Taliban die Rechtslage drastisch verschlechtert. Willkürliche Urteile, Folter und Hinrichtungen seien Alltag. 15.08.2025 | 0:26 min

Katar erreicht Freilassung - Lob aus Großbritannien

Das britische Außenministerium lobte in einer Mitteilung die Vermittlung durch Katar. Der Golfstaat spiele eine wichtige Rolle bei der Mediation in Konflikten im Nahen Osten und darüber hinaus. Premier Keir Starmer dankte Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Die Nachricht von der Freilassung des Paares sei eine "riesige Erleichterung" für die beiden und ihre Familie.

Die Reynolds waren im Februar zusammen mit ihrer aus den USA stammenden Freundin Faye Hall auf dem Weg zu ihrem Haus in der Provinz Bamijan westlich der Hauptstadt Kabul festgenommen worden. Die US-Bürgerin wurde bereits im März wieder freigelassen.

In Afghanistan wird Ärzten von Hilfsorganisationen von den Taliban verboten zu arbeiten. Immer mehr Kliniken müssen schließen. Es sind vor allem die Frauen, die darunter leiden. 05.02.2025 | 2:13 min

Taliban sprechen von Verstößen gegen afghanische Gesetze

Die genauen Gründe für die Festnahme im Februar blieben im Dunkeln. Dem Taliban-Sprecher zufolge sollen sie gegen afghanische Gesetze verstoßen haben. Der 80 Jahre alte Mann und seine 76 Jahre alte Frau lebten laut Medienberichten schon seit mehreren Jahrzehnten in dem Land, das seit 2021 wieder von den islamistischen Taliban regiert wird. Seit 18 Jahren soll sich das Paar dort für Bildungsprojekte engagiert haben, auch für Mädchen. Unter den Taliban ist Frauen und Mädchen der Schulbesuch ab der siebten Klasse untersagt.

Die Familie des Ehepaars hatte nach der Verhaftung wiederholt auf dessen schlechten Gesundheitszustand hingewiesen. Ende Juli riefen auch unabhängige UN-Menschenrechtsexperten die Taliban-Regierung zur Freilassung des Paares auf.