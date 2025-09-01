Warum Afghanen wieder aufgenommen werden

Die Bundesregierung wollte Aufnahmeprogramme für gefährdete Menschen aus Afghanistan beenden. Doch in mehreren Fällen hatten Gerichte angeordnet, deren Einreise zu ermöglichen.

In Hannover ist ein Flugzeug mit 47 Menschen aus Afghanistan Bord gelandet. Es handelt sich um ehemalige Ortskräfte und ihre Familien, die eine Aufnahmezusage hatten. 01.09.2025 | 0:21 min

Mit dem Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan sollten nach der Machtübernahme der Taliban besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen geschützt werden. Doch trotz erteilter Zusagen warten mehr als 2.000 Menschen in Pakistan auf ein entsprechendes Visum für die Einreise nach Deutschland.

Die Bundesregierung hatte die Aufnahme zwischenzeitlich ausgesetzt und muss nun wieder Einreisen ermöglichen.

In den vergangenen Wochen hatten sich deutsche Gerichte in gleich mehreren Fällen mit dem Programm beschäftigt und klargestellt: An einmal erteilte Zusagen ist die Bundesregierung gebunden, einen Automatismus gibt es allerdings nicht.

Trotz einer Aufnahmezusage Deutschlands sitzen etwa 2.000 Afghanen in Pakistan fest. Nach mehreren Gerichtsentscheiden dürfen jetzt einige von ihnen nach Deutschland reisen. 01.09.2025 | 2:30 min

Gericht droht Auswärtigem Amt mit Zwangsgeld

Der Druck durch Verwaltungsgerichte war in den vergangenen Wochen gestiegen. Mehrere Dutzend Eilverfahren sind mittlerweile beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen. Berlin ist in erster Instanz zuständig für alle Verfahren gegen das Auswärtige Amt.

Anfang Juli hatte das Gericht in einem ersten Eilbeschluss Deutschland verpflichtet, einer afghanischen Juristin und Schriftstellerin sowie ihrer Familie Visa zur Einreise zu erteilen. Sie hatten bereits 2022 eine Zusage dafür im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan erhalten.

Weil ihnen eine Abschiebung aus Pakistan drohte, sah das Gericht auch eine Eilbedürftigkeit in dem Verfahren. Es folgten weitere Fälle und Entscheidungen. Weil das Auswärtige Amt der Verpflichtung nicht unmittelbar nachkam, drohte das Verwaltungsgericht sogar ein Zwangsgeld an, wie eine Sprecherin ZDFheute bestätigt.

Verbände und Organisationen drängen auf schnelle Evakuierungen gefährdeter Afghanen mit Aufnahmezusage für Deutschland. Viele fühlen sich in ihrer Heimat bedroht. 25.08.2025 | 3:04 min

Programme können grundsätzlich beendet werden

Mit dem 2022 gestarteten Bundesaufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan sollten nicht nur Ortskräfte und deren Angehörige, sondern auch andere gefährdete Gruppen geschützt werden. Darunter Menschen, die sich für Demokratie in Afghanistan eingesetzt hatten oder die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden.

Immer wieder hatte das Programm für Diskussionen gesorgt. Im Mai hatte es die Bundesregierung gestoppt, entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag.

Wir werden freiwillige Bundesaufnahme-Programme soweit wie möglich beenden. „ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD

Deutschland will die Aufnahmeprogramme für gefährdete Afghanen beenden. In Pakistan warten noch über 2000 Menschen mit einer Aufnahme-Zusage auf ihre Ausreise. 25.08.2025 | 1:40 min

Dobrindt: "Geerbtes Thema"

In seinen Entscheidungen hatte das Verwaltungsgericht deutlich gemacht: Die Bundesregierung kann solche Programme grundsätzlich jederzeit beenden. Dies gelte allerdings nicht für bereits erteilte Zusagen. Die seien im Fall des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan verbindlich.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte im ZDFheute-Interview darauf verwiesen, die jetzigen Aufnahmen seien "geerbt" von der Vorgängerregierung. Sie würden jetzt "abgearbeitet".

Innenminister Dobrindt sagt, dass das Aufnahmeprogramm für afghanische Staatsbürger noch "aus der letzten Wahlperiode" stamme. Die Durchführung dieses Verfahrens dauere seine Zeit. 29.08.2025 | 0:53 min

Visaerteilung kein Automatismus

Wie viele der in Pakistan wartenden Menschen nach den aktuellen Gerichtsentscheidungen nun nach Deutschland kommen, ist offen. Die mit den Fällen beschäftigten Gerichte haben in ihren Entscheidungen klargestellt, dass nicht automatisch ein Visum erteilt werden muss.

Eine Aufnahmezusage entbinde nicht von einer Sicherheitsprüfung. Solange die nicht abgeschlossen ist, könne ein Visum verweigert werden, so eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin.