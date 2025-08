Familiennachzug: Das lange Warten "macht Familien kaputt"

Die Familie ist mit einer großen Gruppe von Geflüchteten unterwegs. Doch ihnen wird zum Verhängnis, dass sie nicht im gleichen Bus sitzen. Der, in dem sich zwei ihrer Töchter befinden, schafft es zwischen dem Iran und der Türkei nicht über die Grenze. Die Mädchen, zu diesem Zeitpunkt sieben und neun Jahre alt, bleiben im Iran. Immerhin kann ihr Onkel sie dort in seine Obhut nehmen. In Hamburg rennen die Sataris von Behörde zu Behörde, doch keine fühlt sich zuständig.