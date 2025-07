Neue Asylzahlen in Bayern: Migration: Es gehen mehr als kommen

Die Zahl der neu gestellten Asylanträge in Bayern ist in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 erneut deutlich zurückgegangen . Von Januar bis Mai wurden laut Innenministerium 5.845 Asylanträge gestellt - etwa halb so viele wie im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen auf insgesamt 7.780, was einem Plus von 14 Prozent gegenüber den ersten fünf Monaten 2024 entspricht. Für den Monat Juni liegen noch keine vollständigen Zahlen vor.