Außenminister Wadephul: Gespräche ja, aber nicht in Kabul

Bundesaußenminister Wadephul widerspricht seinem Kabinettskollegen Dobrindt. Gespräche mit Vertretern der Taliban gebe es nur in Katar, "anderswo zum jetzigen Zeitpunkt nicht".

14.09.2025

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hat angekündigt, künftig mehr Abschiebungen nach Afghanistan durchführen zu wollen. "Wir wollen reguläre und regelmäßige Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen", sagt er am Nachmittag in München.

Gespräche mit Taliban in Kabul?

Voraussetzung für Abschiebungen seien Gespräche, die es "auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern" gebe, sagt Dobrindt. Zur Zeit fänden diese in Katar statt, Dobrindt stellt allerdings in Aussicht, dass sie in Kabul fortgesetzt werden könnten.

Dem widerspricht Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU, am Abend bei "Berlin direkt":

Wir führen Gespräche in Doha, also in Katar. Und anderswo zum jetzigen Zeitpunkt nicht, das halte ich auch nicht für erforderlich. Das sind technische Gespräche. „ Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU

Es gebe aktuell Gespräche mit afghanischen Vertretern in Katar, "aber zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir darüber nicht hinaus", sagt der Chefdiplomat. Ob das in Zukunft notwendig sei, wisse er nicht. Die Taliban seien "nun mal diejenigen, die bedauerlicherweise dort die Macht ausüben".

Wadephul: Abschiebungen auch nach Afghanistan

Die Bundesregierung will in der Migrationspolitik entschieden handeln, dazu gehört auch konsequentes Vorgehen gegen Straftäter. Abschiebungen, auch nach Afghanistan, müssten möglich sein, sagt Wadephul:

Wer unser Gastrecht hier missbraucht, wer schwerste Straftaten begeht und wer kein Aufenthaltsrecht hat, der wird abgeschoben. „ Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU