Außenminister Wadephul: Gespräche ja, aber nicht in Kabul

Abschiebungen nach Afghanistan:Wadephul: Gespräche ja, aber nicht in Kabul
Bundesaußenminister Wadephul widerspricht seinem Kabinettskollegen Dobrindt. Gespräche mit Vertretern der Taliban gebe es nur in Katar, "anderswo zum jetzigen Zeitpunkt nicht".
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hat angekündigt, künftig mehr Abschiebungen nach Afghanistan durchführen zu wollen. "Wir wollen reguläre und regelmäßige Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen", sagt er am Nachmittag in München.
Gespräche mit Taliban in Kabul?
Voraussetzung für Abschiebungen seien Gespräche, die es "auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern" gebe, sagt Dobrindt. Zur Zeit fänden diese in Katar statt, Dobrindt stellt allerdings in Aussicht, dass sie in Kabul fortgesetzt werden könnten.
Dem widerspricht Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU, am Abend bei "Berlin direkt":
Es gebe aktuell Gespräche mit afghanischen Vertretern in Katar, "aber zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir darüber nicht hinaus", sagt der Chefdiplomat. Ob das in Zukunft notwendig sei, wisse er nicht. Die Taliban seien "nun mal diejenigen, die bedauerlicherweise dort die Macht ausüben".
Wadephul: Abschiebungen auch nach Afghanistan
Die Bundesregierung will in der Migrationspolitik entschieden handeln, dazu gehört auch konsequentes Vorgehen gegen Straftäter. Abschiebungen, auch nach Afghanistan, müssten möglich sein, sagt Wadephul:
Außen- wie Innenministerium seien an der Organisation und Durchführung von Abschiebungen beteiligt. "Wir sind der inneren Sicherheit Deutschlands verpflichtet, und deswegen führen wir zu diesem Zwecke auch die notwendigen technischen Gespräche mit Afghanistan." Wer die Sicherheit in Deutschland gefährde, so Wadephul, müsse abgeschoben werden.
