Es war einer seiner selten gewordenen Auftritte: Ex-US-Präsident Biden warf seinem Nachfolger Trump bei einer Rede Narzissmus und Geldgier vor - und rief zum Widerstand auf.

Biden rechnet mit Trump ab: "Was für ein Loser"

Joe Biden hat US-Präsident Trump als Loser bezeichnet. In einer Rede sagte er, Trump habe dem Ansehen der USA mehr geschadet als jeder andere Präsident in der Geschichte. 29.06.2026 | 1:24 min

Zuletzt hatte sich der frühere US-Präsident Joe Biden nur noch selten bei öffentlichen Auftritten gezeigt. Nun ließ er in einer emotionalen Rede bei einer Veranstaltung der Demokraten kein gutes Haar an seinem Nachfolger im Weißen Haus - nannte Donald Trump sogar einen "Loser", einen Versager.

Die Gala im US-Bundesstaat Maryland fand ausgerechnet am zweiten Jahrestag des TV-Duells von Biden gegen Trump statt. Bidens fahriger Auftritt damals geriet für ihn zum Desaster und läutete das Ende seiner Präsidentschaftskandidatur ein.

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Biden: Trump ist korrupt, inkompetent, narzisstisch

Auch bei seiner neuen Rede wirkte Biden, der vor einem Jahr eine Krebserkrankung öffentlich machte, geschwächt, manche seiner Sätze klangen verwaschen. Doch er attackierte Trump scharf: Dieser habe das Ansehen der USA "mehr als jeder andere Präsident in der Geschichte" beschädigt.

Trumps Amtsführung sei eine Mischung aus Korruption, Inkompetenz und Narzissmus. Biden zählte empört Trumps Projekte der Selbstdarstellung auf - kritisierte dessen Pläne für einen eigenen Triumphbogen, dass er seinen eigenen Namen am renommierten Kennedy-Center anbringen ließ und im Ostflügel des Weißen Hauses einen prunkvollen Ballsaal errichten lässt.

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Vorwurf der Bereicherung um Milliarden

Besonders spöttisch äußerte sich Biden über Trumps versuchte Instandsetzung des berühmten Reflecting Pools, des Wasserbeckens vor dem berühmten Washingtoner Lincoln Memorial. Trump habe dafür sogar "seinen eigenen Pooltechniker" eingestellt. Unter dem Lachen und Applaus der Anwesenden schimpfte Biden:

Whoa! Was für ein Versager! „ Ex-US-Präsident Joe Biden

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Kritiker werfen Trump vor, dass bei der Sanierung des Beckens nicht fachgerecht gearbeitet und der Auftrag ohne offizielle Ausschreibung vergeben worden sei.

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Laut Biden seien diese Maßnahmen jedoch mehr als nur Ego-Trips. Der Reflecting Pool spiegele demnach nicht nur Narzissmus und Inkompetenz der Trump-Administration - sondern vor allem eine nie dagewesene "dreiste und eklatante Korruption". Trump habe "Milliarden Dollar gemacht", seit er wieder Präsident ist. "Es ist für mich unfassbar. Er kennt keine Scham." Das sei "peinlich" für das Land.

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Biden ruft zum Widerstand auf

Besonders emotional reagierte Biden auf Berichte, wonach Trump die Beteiligten des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar mit Steuergeldern unterstützen wolle. "Menschen, die die Polizei angegriffen und versucht haben, seinen eigenen Vizepräsidenten hinzurichten. Mein Gott!"

Biden wandte sich direkt an die Menschen im Saal: Amerikaner würden niemals aufgeben, sagte er. Es sei an der Zeit, sich zu wehren:

Lasst uns aufstehen und zurückschlagen. Gottverdammt! „ Ex-US-Präsident Joe Biden

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