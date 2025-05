Joe Biden hat Prostatakrebs

Biden-Rückzug nach wachsendem Druck

Trump wünscht Biden rasche Genesung

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Das übernahm nun sein ältester Sohn, Don Jr., bei X. "Was ich wissen will, ist, wie Dr. Jill Biden den metastasierenden Krebs im fünften Stadium übersehen konnte", schrieb er dort. "Oder ist dies eine weitere Verschleierung?" Jill Biden ist allerdings keine Medizinerin, sondern promovierte Erziehungswissenschaftlerin.

Harris: Biden ist ein "Kämpfer"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle wünschten Biden eine "schnelle und vollständige Genesung". Niemand habe mehr getan, um "bahnbrechende Behandlungen" gegen Krebs in all seinen Formen zu finden als Biden, erklärte Obama. "Ich bin sicher, er wird diese Herausforderung mit Entschlossenheit und Anmut meistern", schrieb er auf X.

Biden: "Krebs betrifft uns alle"

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

"Krebs betrifft uns alle", schrieb der 82-Jährige in dem Post. Seine Ehefrau Jill Biden und er hätten, wie so viele die Erfahrung gemacht, dass sie in den schwierigsten Zeiten am stärksten seien. "Danke, dass Sie uns mit Liebe und Unterstützung aufrichten", schrieb Biden weiter.