Córdoba: Brand in berühmter Kathedrale in Spanien

In der Kathedrale von Córdoba ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Es sei "schrecklich" und es gebe Schäden, sagte der Bürgermeister, "aber es ist keine Katastrophe."

Der Brand in der Kathedrale von Córdoba konnte inzwischen gelöscht werden. Quelle: AFP

Beim Feuer in der weltberühmten Kathedrale in der spanischen Stadt Córdoba ist nach ersten Angaben anscheinend kein irreparabler Schaden entstanden. Die Flammen hätten eine Kapelle im Almanzor-Schiff des Gebäudes beschädigt, sagte der Bürgermeister von Córdoba, José María Bellido.

"Es ist schrecklich, es gibt Schäden (...), aber es ist keine Katastrophe", zitierte die Zeitung "Diario Córdoba" den Bürgermeister. Auf Videobildern vom Freitagabend war zu sehen, wie Flammen aus dem Dach schlugen.

Kathedrale wieder offen - Teile des Gebäudes gesperrt

Das Feuer in dem zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Bauwerk war am Freitag gegen 21 Uhr ausgebrochen. Bürgermeister Bellido erklärte bereits kurz nach Mitternacht, das Feuer sei gelöscht und lobte "das schnelle und großartige Eingreifen der Feuerwehr".

Die Kathedrale, die im vergangenen Jahr von mehr als zwei Millionen Menschen besucht wurde, öffnete am Samstagmorgen um 10 Uhr wieder ihre Pforten für Besucher, wie ein Sprecher der historischen Stätte der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Bereich, in dem das Feuer ausgebrochen war, bleibe allerdings erst einmal für die Öffentlichkeit gesperrt.

Brandschutzplan für Kathedrale und regelmäßige Übungen

Das Feuer habe auch deshalb so schnell unter Kontrolle gebracht werden können, weil es für die Kathedrale einen Brandschutzplan gab, berichtete die Zeitung "El País". Mehrere Feuerwehrzüge seien deshalb in kürzester Zeit vor Ort gewesen. Der Brandschutzplan sei unter dem Eindruck des verheerenden Brandes in Notre-Dame 2019 in Paris überarbeitet worden.

In den vergangenen Jahren habe es auch regelmäßig Brandschutzübungen in dem Gebäude gegeben, das auf das Jahr 800 zurückgeht. Das Feuer wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen Kurzschluss in einer Kehrmaschine ausgelöst, die im Inneren des Gebäudes abgestellt war.

Meisterwerk islamischer Architektur in Spanien

Die Kathedrale von Córdoba ist eines der bedeutendsten Bauwerke Spaniens . Ursprünglich im 8. Jahrhundert als Hauptmoschee des Emirats von Córdoba errichtet, war sie ein Meisterwerk islamischer Architektur in Al-Andalus. Berühmt ist sie für ihre endlosen Reihen rot-weißer Hufeisenbögen, die von über 850 Säulen getragen werden.

Nach der christlichen Rückeroberung 1236 wurde sie in eine katholische Kathedrale umgewandelt. Im 16. Jahrhundert errichtete man ein Renaissance-Schiff mitten im islamischen Gebetsraum. So entstand eine einzigartige Synthese aus maurischen und christlichen Baustilen.