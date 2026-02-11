Paralympische Winterspiele: DBS schickt fast 40-köpfiges Aufgebot

Fast 40 Sportlerinnen und Sportler werden Deutschland bei den Paralympischen Winterspielen im März vertreten. Der DBS gab das Aufgebot am Mittwoch bekannt.

Sie führt das deutsche Aufgebot für die Paralympischen Winterspiele an: Anna-Lena Forster. Quelle: action press

Der deutsche Behindertensportverband (DBS) reist mit dem drittgrößten Aufgebot seiner Geschichte zu den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Angeführt von der viermaligen Goldmedaillengewinnerin Anna-Lena Forster werden mindestens 38 Athletinnen und Athleten bei den Spielen vom 6. bis 15. März dabei sein, dazu kommen sieben Guides.

Weitere Plätze könnte der DBS noch via Wildcards erhalten. Nur in Lillehammer 1994 (43) und Nagano 1998 (40) war das Team D größer.

"Auf diesen besonderen Moment haben die Athletinnen und Athleten in den vergangenen Jahren intensiv hingearbeitet. Bei den Paralympics wollen sie sich belohnen, Bestleistungen zeigen und ihren Sport sichtbar machen", erklärte Marc Möllmann. Der Vorstand Leistungssport wird nach dem Tod von Karl Quade zudem erstmals die Funktion des Chef de Mission übernehmen.

Das deutsche Aufgebot für die Paralympischen Winterspiele Das deutsche Team wird bei den Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit dem drittgrößten Aufgebot seiner Geschichte antreten. Für die Spiele der Behindertensportler nominierte das Nationale Paralympics Komitee vorerst 38 Athleten und Athletinnen. Durch sogenannte Wildcards könnten noch weitere Startplätze hinzukommen. Para Eishockey Steven Betz, Bernhard Hering, Christian Pilz, Frank Rennhack (alle ESC Dresden)

(alle ESC Dresden) Jan Malte Brelage, Simon Kunst, Felix Schrader, Jörg Wedde (alle Hannover Ice Lions)

(alle Hannover Ice Lions) Jano Bussmann, Christian Jaster, Ingo Kuhli-Lauenstein, Marcel Malchin (alle TuS Wiehl)

(alle TuS Wiehl) Sebastian Disveld (Weserstars Bremen)

(Weserstars Bremen) Veit Mühlhans, Hugo Rädler (beide ESV Dachau)

(beide ESV Dachau) Leopold Reimann (Para Eishockeyklub Berlin)

(Para Eishockeyklub Berlin) Sven Stumpe (Grizzlys Bergkamen) Para Ski Alpin: Anna Lena Forster (Radolfzell)

(Radolfzell) Leon Gensert (Frankfurt)

(Frankfurt) Christoph Glötzner (Neumarkt)

(Neumarkt) Alexander Rauen (Kareth-Lappersdorf)

(Kareth-Lappersdorf) Anna-Maria Rieder (Murnau)

(Murnau) Andrea Rothfuss (Mitteltal-Obertal)

(Mitteltal-Obertal) Jeremias Wilke (Guide/Ennepetal) Para Ski nordisch Florian Baumann (Guide/Uhingen)

(Guide/Uhingen) Jakob Bold (Guide), Theo Bold (beide Isny)

(Guide), Theo Bold (beide Isny) Alexander Ehler (Kirchzarten)

(Kirchzarten) Andrea Eskau (Magdeburg)

(Magdeburg) Linn Kazmaier (Römerstein)

(Römerstein) Nils Kolb (Guide/Kirchzarten)

(Guide/Kirchzarten) Christian Krasman (Guide/Schönwald)

(Guide/Schönwald) Marco Maier (Kirchzarten)

(Kirchzarten) Sebastian Marburger (Wundertshausen)

(Wundertshausen) Kathrin Marchand (Leverkusen)

(Leverkusen) Merle Menje (Singen)

(Singen) Nico Messinger (Freiburg)

(Freiburg) Johanna Recktenwald (Saarland)

(Saarland) Lennart Volkert (München)

(München) Leonie Walter (St. Peter)

(St. Peter) Maximilian Weidner (Rastbüchl)

(Rastbüchl) Emily Weiss (Guide/Kirchzarten)

(Guide/Kirchzarten) Anja Wicker (Stuttgart)

(Stuttgart) Robin Wunderle (Guide/Todtnau) Para Snowboard: Christian Schmiedt (Camp2Race)

Der jüngste deutsche Starter ist Jano Bussmann, der im Para Eishockey aktiv ist und im Laufe der Spiele seinen 19. Geburtstag feiern wird. Sein Teamkollege Jörg Wedde ist mit 60 Jahren der älteste deutsche Teilnehmer in Norditalien. Die Eishockey-Nationalmannschaft hat erstmals seit Platz vier 2006 in Turin wieder den Sprung zu den Paralympics geschafft.

Bereits ihre sechsten Winter-Paralympics bestreitet die alpine Skifahrerin Andrea Rothfuss. Die 36-Jährige hatte in Sotschi 2014 Slalom-Gold gewonnen. Erfahrenste Athletin ist Andrea Eskau, die zum insgesamt neunten Mal bei Paralympics startet. Die 54 Jahre alte Rollstuhlsportlerin holte sowohl im Sommer mit dem Handbike als auch im Winter im Skilanglauf und Biathlon insgesamt acht Goldmedaillen.

Kathrin Marchand wird zudem Geschichte schreiben. Als erste Athletin überhaupt wird die 35-Jährige an drei unterschiedlichen Spielen an den Start gehen. 2012 in London und 2016 in Rio saß die Kölnerin im olympischen Ruderboot, 2024 in Paris im paralympischen. Kurz nach den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt begann Marchand zudem eine Karriere im Skilanglauf.

Team D in fünf von sechs Sportarten am Start

Das Team D setzt sich aus zehn Athletinnen und 28 Athleten zusammen, die Hälfte war noch nie bei Paralympics am Start. Insgesamt sind in fünf der sechs Sportarten Deutsche mit dabei, so viele wie nie zuvor. Nur im Rollstuhlcurling ist Deutschland außen vor. In Peking hatte das Team D viermal Gold, achtmal Silber und siebenmal Bronze gewonnen

