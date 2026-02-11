Update am Abend: Epstein und die Deutsche Bank

Epstein und die Deutsche Bank, Europas Macht gegen Trump

die Enthüllungen um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ziehen immer weitere Kreise: Recherchen von ZDF frontal zeigen, dass die Deutsche Bank jahrelang an ihm festhielt. Im Handelsstreit mit den USA könnten die Europäer einem neuen Forschungspapier zufolge deutlich stärker als gedacht agieren. Und für die Kryptowährung Bitcoin ging es in diesem Jahr bergab - warum? Der kompakte Überblick über die Themen des Tages.

Jeffrey Epstein als Kunde der Deutschen Bank

Das ist passiert: Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde erst nach seiner ersten Verurteilung Kunde der Deutschen Bank. Intern stufte diese ihn jahrelang als akzeptables Risiko ein, wie Recherchen von ZDF frontal zeigen.

Das ist der Hintergrund: Epstein wurde 2013 - und damit Jahre nach seiner ersten Verurteilung 2008 und dem Absitzen einer 13-monatigen Haftstrafe - überhaupt erst Kunde der Deutschen Bank. Erst im Dezember 2018, nach neuer negativer Berichterstattung, wuchs offenbar der Handlungsdruck. Kurz darauf kündigte die Bank Epstein die Geschäftsbeziehung. Seine letzten Konten wurden einen Monat vor seinem Tod im August 2019 geschlossen.

Deutsche Bank hielt jahrelang an Jeffrey Epstein fest

Darum ist das wichtig: Die jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Unterlagen zum Fall Jeffrey Epstein zeichnen das Bild einer Bank, die Warnsignale kannte, relativierte und über Jahre hinnahm.

Was Europa Trump entgegensetzen kann

Das ist passiert: Ein Forschungspapier kommt zu dem Schluss, dass Europa im Handelsstreit mit den USA sehr viel größere Hebel hat als gedacht. Geschrieben hat es ein Team um die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner, die im wirtschaftspolitischen Beirat der SPD sitzt, unter anderem Referentin im Finanzministerium war und den Thinktank "Dezernat Zukunft" mitgründete.

Das ist der Hintergrund: Im Streit um Zölle zwischen der EU und US-Präsident Donald Trump ging es immer auch um die Frage, wie erpressbar Europa ist. Das Papier argumentiert nun, dass die USA in einigen Bereichen auch von Europa abhängig sind: von der Energiewirtschaft bis zum Digitalbereich.

Warum Europa stärker ist als gedacht

Das sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zur digitalen Abhängigkeit Deutschlands: Die deutschen Unternehmen sähen die digitale Abhängigkeit von US-Technologieunternehmen als "großes Problem". Sich daraus zu befreien, werde "kein Sprint", sondern eher ein "Ultra-Marathon".

Bitcoin: Absturz nach Rekordjagd

Das ist passiert: Lange ging es für die Kryptowährung Bitcoin nur steil bergauf - doch in diesem Jahr stürzte der Kurs ab.

Das ist der Hintergrund: Als ein entscheidender Faktor gilt die Neuausrichtung der US-Geldpolitik durch Präsident Donald Trump. Der künftige Chef der Notenbank Fed, Kevin Warsh, steht eher für eine restriktive Haltung, die höhere, stabile Zinsen bevorzugt - was es spekulativen Anlagen wie dem Bitcoin schwer macht. Dazu kommen Zollkonflikte, die die Risikobereitschaft der Investoren dämpfen.

Warum die Kryptowährung Bitcoin abstürzt

Darum ist das wichtig: Die Kryptowährung wird seit einiger Zeit genau beobachtet. Wie es mit Bitcoin weitergeht, spiegelt auch Entwicklungen auf dem Finanzmarkt wider - nicht zuletzt der US-Politik unter Trump.

Olympische Winterspiele

Die Höhepunkte des 5. Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit dem Super-G und von Allmens historischem Hattrick, Nordische Kombination und Snowboard Halfpipe. 11.02.2026 | 4:15 min

Vinzenz Geigers Medaillentraum ist beim ersten Rennen der Nordischen Kombination bei den Olympischen Spielen dramatisch geplatzt. Nach dem Skispringen hatte er noch gute Chancen - doch auf der Schlussrunde gingen ihm die Kräfte aus. Gold ging an Norwegen.

Geschichte geschrieben hat heute der Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen: Nach Gold in der Abfahrt und in der Team-Kombination kürt er sich im Super-G zum Dreifach-Olympiasieger. Das Triple bei ein und denselben Spielen war bislang nur dem Österreicher Toni Sailer 1956 und dem Franzosen Jean-Claude Killy 1968 gelungen.

Was heute noch spannend wird:

Für die deutschen Rodlerinnen und Rodler geht es heute in den Doppelsitzer. Der erste Lauf hat bereits begonnen. Sehen Sie das Rennen hier im Livestream.

Der deutsche Eisschnelllauf hat wieder einen Hoffnungsträger, den erst 18-jährigen Finn Sonnekalb. Heute steht sein erstes Olympia-Rennen über die 1.000 Meter an. Ab 18:20 Uhr hier im Livestream:

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Grafiken des Tages

Der Führerschein soll günstiger, die Prüfungen kürzer und einfacher werden. Bund und Länder einigten sich auf eine Reform der Fahrschulausbildung.

Nach wie vor fallen viele Menschen durch die theoretische Prüfung:

Auch die praktische Prüfung schaffen einige nicht, die Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind dabei noch größer:

Ratgeber: So erreichen Sie schnell Polizei und Feuerwehr

110 und 112 - die Notrufnummern werden jedem Kind früh beigebracht. Doch es war in Deutschland nicht immer einheitlich geregelt. Was man bei einem Notruf beachten muss.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ein Geständnis von Biathlet Sturla Holm Laegreid bei Olympia sorgt für Wirbel. Nach seinem Bronze-Sieg beichtete er einen Seitensprung. Für ein Liebes-Comeback reicht die Beichte offenbar nicht. 11.02.2026 | 0:59 min

11.02.2026

11.02.2026

