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Tuttlingen: Polizei erschießt 27-Jährigen

Schusswechsel am Rathaus:Polizei erschießt 27-Jährigen in Tuttlingen

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In Tuttlingen hat die Polizei bei einem Einsatz im Innenhof des Rathauses einen 27-Jährigen erschossen. Zuvor habe der Mann das Feuer eröffnet, sagte eine LKA-Sprecherin.

Einsatzkräfte der Polizei stehen an einem abgesperrten Bereich zu einem Schusswechsel in einer Fußgängerzone nahe dem Rathaus.

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei in Tuttlingen stirbt ein 27-Jähriger. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Quelle: Roland Sprich / dpa

Bei einem Einsatz am Rathaus der 38.000-Einwohner-Stadt im Süden Baden-Württembergs kommt es zu einem Schusswechsel, die Polizei tötet einen bewaffneten Mann. Der 27-Jährige sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

LKA-Sprecherin: "Er hat direkt geschossen"

Die Ermittlungen übernimmt schnell das Landeskriminalamt. Der Mann sei mit einer Pistole in der Hand im Bereich des Rathauses aufgefallen, so eine Sprecherin des LKA. Polizeikräfte werden ans Rathaus gerufen. Sie treffen schließlich im Innenhof auf den 27-Jährigen.

Nach dpa-Informationen sitzt er dort mit seiner Waffe, als die Beamten eintreffen. Er eröffnet laut LKA unmittelbar das Feuer auf die Beamten. "Er hat direkt geschossen", so die Sprecherin. Die Polizisten hätten daher von ihren Schusswaffen Gebrauch machen müssen.

Mann verstarb trotz Reanimationsversuchen vor Ort

Der Mann sei leider getroffen worden und trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort gestorben. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Wie viele Schüsse die Polizisten feuerten, ist noch nicht bekannt. Weshalb sich der Mann mit einer Pistole am Rathaus aufhielt, ist bislang ebenfalls ungeklärt.

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Bei dem 27-Jährigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der in Tuttlingen wohnhaft war. Er sei bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

Rathaus bleibt geschlossen

Ein Stadtsprecher sagte, dass der Mann sich auch im Rathaus aufgehalten habe. Inwieweit er dort Mitarbeiter bedroht habe, konnte der Sprecher nicht sagen. Man gebe keine Auskünfte, die Ermittlungen liefen noch. Die Stadt verwies an die Polizei. Der Stadtsprecher teilte jedoch mit, dass das Rathaus für den Rest des Tages geschlossen bleibe.

Polizist in Göttingen angeschossen

Ein Polizeibeamter ist bei einem Schusswechsel schwer verletzt worden. Möglicherweise hängt der Schusswechsel mit einem Konflikt zwischen Großfamilien zusammen.

15.06.2026 | 1:32 min

Der Ort des Geschehens wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei bat, den Bereich um das Rathaus zu meiden. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Polizei weiter.

Auf Bildern war zu sehen, wie mehrere Polizeibeamte um eine am Boden liegende Person stehen. Weitere Beamte knien neben der Person. Zu sehen ist auch medizinisches Material. Die Beamten tragen Schutzwesten, einer hat einen Helm auf.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 08.10.2026 ab 17:00 Uhr.
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