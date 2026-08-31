Köln: Schüsse auf Café in Südstadt - Fahndung nach Täter läuft

Abermals Schüsse in Köln: Am frühen Morgen schießt ein Unbekannter auf ein Café. Niemand wurde verletzt. Doch der Täter ist nach wie vor auf freiem Fuß.

Am Montag haben mehrere Schüsse auf ein Café in der Kölner Südstadt für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Verletzte oder Tote gibt es laut der Polizei nicht. Nach dem Schützen wird gefahndet. 31.08.2026 | 0:44 min

Schüsse auf ein Café in der Kölner Südstadt haben am Morgen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt - die Einsatzkräfte fahnden nach einem Täter. Verletzte oder Tote gibt es laut Polizeiangaben nicht.

Es seien allerdings mehrere Einschusslöcher an dem Café auf der Bonner Straße gefunden worden, in dem sich keine Menschen befunden hätten. Patronenhülsen seien sichergestellt worden. Um etwa 7:30 Uhr wurden die Schüsse laut Polizeiangaben gemeldet.

Wieder Schüsse in Großraum Köln

Mehrfach war in den vergangenen Wochen auf Geschäfte in der Kölner Innenstadt geschossen worden - unter anderem auf ein Uhren- und ein Juweliergeschäft.

Schon am Sonntag wurde im Umfeld von Köln geschossen - in Erftstadt-Köttingen, rund 30 Kilometer südwestlich der Stadt. Wie die Kölner Polizei mitteilte, wird nach zwei Männern gefahndet, die am frühen Morgen gegen 04:45 Uhr auf ein Einfamilienhaus geschossen haben sollen. Einsatzkräfte fanden laut Mitteilung mehrere Einschusslöcher und stellten Patronenhülsen sicher.

Auch ein geparktes Auto sowie ein weiteres Haus wurden getroffen. Zeugen hätten zwei Männer beobachtet, hieß es. Die Staatsanwaltschaft bewertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Hintergründe würden ermittelt. Dabei prüfe die Polizei auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Schussabgaben in Köln.

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Quelle: dpa