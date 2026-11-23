Um so viel Geld ging es im Bundestag noch nie

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

Montagmorgen, wieder mal. In knapp fünf Wochen ist Weihnachten, gefühlt werden die Tage schon jetzt kaum noch hell und so wie alle Jahre wieder beginnt im Bundestag am Dienstag die abschließende Beratung des Bundeshaushalts, im Berliner Polit-Jargon "Haushaltswoche" genannt. Hier aber geht es nicht ums Aufräumen oder Saubermachen, sondern um sehr viel Geld.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird dem Parlament morgen früh ein Zahlenwerk vorlegen, das Ausgaben von mehr als 550 Milliarden Euro vorsieht, so viel wie noch nie. Ein Großteil der Einnahmen stammt aus neuen Schulden, weil das Geld, das der Staat seinen Bürgern in Gestalt von Steuern und anderen Abgaben aus der Tasche zieht, wieder mal nicht reicht. Und abermals finden Politiker nicht die Kraft, die Steuerzahler wirksam zu entlasten.

Selbst die Senkung der Stromsteuer - es geht um etwas mehr als fünf Milliarden Euro, weniger als ein Prozent des Gesamthaushalts - gelingt erst nach nervenzermürbenden Nachtsitzungen. Und das, obwohl Union und SPD diesen Schritt in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich vereinbart hatten, als Sofortmaßnahme sogar. Die Neuregelung jetzt gilt übrigens nur für ein Jahr, das Theater dürfte in den kommenden Monaten also munter weitergehen.

Von einem Abbau der sogenannten kalten Progression ist schon gar keine Rede mehr. Gemeint sind schleichende Steuererhöhungen durch Inflation, bei der ausgleichende Lohnerhöhungen sofort wieder abgeschöpft werden, weil Arbeitnehmer prozentual höhere Steuern zahlen müssen als vorher. Dieser Schritt würde Steuerzahler um rund viereinhalb Milliarden Euro entlasten, weniger noch als die hart umkämpfte Stromsteuer. Stattdessen wird nun der eigentlich gestrichene "Kindersofortzuschlag" weitergezahlt.

Kein Ausgleich der kalten Progression: Erhöht das Finanzministerium unauffällig Steuereinnahmen?

Wie eine Koalition aus den klassisch bürgerlichen Unionsparteien und der traditionellen Arbeitnehmer- und Aufsteigerpartei SPD auf solche Kompromisse kommt, bleibt schleierhaft. Die oft ermüdenden Debatten um den Bundeshaushalt, Höhepunkt ist traditionell die Generaldebatte am Mittwochmorgen (das ZDF überträgt), könnten diesmal also durchaus spannend werden. Auch wenn wir hinterher wahrscheinlich nicht viel schlauer sind und die Tage immer noch nicht wieder heller werden. Aber wenigstens ist bald Weihnachten. Immerhin.

Herzliche Grüße aus Berlin

Frank Buchwald, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Quelle: epa / Fabio Frustaci

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider und der ZDFheute-Redaktion.