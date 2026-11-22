Gehirn-Computer-Schnittstellen können Menschen mit Lähmungen neue Selbstständigkeit ermöglichen. Entscheidend ist, wie wir sie entwickeln und wofür wir sie einsetzen.

Seit einem Unfall ist Michi vom Hals abwärts gelähmt. Ein Glas Wasser selbst greifen zu können, wäre für ihn ein großer Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit. Am TUM Klinikum in München wurde ihm eine Gehirn-Computer-Schnittstelle mit 256 Mikroelektroden implantiert. In Europa ist es der erste Eingriff dieser Art.

Der implantierte Chip misst bewegungsbezogene Hirnsignale. Mit Hilfe von KI übersetzen dann lernende Algorithmen bestimmte Aktivitätsmuster in Befehle für einen Computer oder eine Roboterhand. Erste Bewegungen gelingen, der Weg zur Alltagsnutzung ist noch lang. Doch die Richtung ist entscheidend: Technik soll ihm Handlungsspielräume zurückgeben.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Wo Neurotechnologie ethische Grenzen braucht

Gehirn-Computer-Schnittstellen eröffnen enorme Chancen. Zugleich entstehen neue Verantwortungen, wenn Gedanken von außen lesbar werden. Neuronale Daten können Informationen über unsere Intentionen und Präferenzen liefern und sind daher besonders schutzbedürftig.

Mit Gehirn-Computer-Schnittstellen können Gelähmte allein kraft ihrer Gedanken Roboter und Autos bewegen oder kommunizieren. Tech-Oligarchen wie Elon Musk haben noch andere Visionen. 05.11.2026 | 43:48 min

Nicht die Verbindung von Mensch und Maschine ist das Problem. Im Gegenteil: Richtig eingesetzt kann Neurotechnologie Menschen neue Freiheiten eröffnen. Risiken entstehen aber dann, wenn solche Technologien außerhalb ihres therapeutischen Zwecks eingesetzt werden - etwa zur Überwachung, Manipulation oder kommerziellen Auswertung neuronaler Informationen. Deshalb müssen wir schon bei der Entwicklung sicherstellen, dass der Mensch die Kontrolle behält.

Maßstab ist der Mensch, nicht der Chip

Die aufsehenerregenden Erfolge von Konzernen wie Neuralink werden an technischen Rekorden gemessen. Die Entwicklung neuer Anwendungen in der Neurotechnologie sollte sich jedoch nicht allein an spektakulären Demonstrationen orientieren, sondern an nachweisbaren Vorteilen. Für Menschen wie Michi zählen Fragen wie: Kann ich selbst entscheiden, wann ich etwas tue? Hilft sie mir bei dem, was mir wirklich wichtig ist?

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Ein technischer Erfolg ist deshalb nicht automatisch ein Erfolg für den Patienten. Bei Implantaten müssen Nutzen und Risiken abgewogen werden. Betroffene brauchen Transparenz darüber, wer auf ihre Daten zugreifen darf und wofür. Es braucht unabhängige klinische Prüfungen, Schutz vor algorithmischen Fehlern und klare Zuständigkeiten bei Schäden. Fortschritte sollten sich in Lebensqualität, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe niederschlagen.

Ethik gehört in die Entwicklung, nicht ans Ende

Aus Michis Fall lässt sich eine zentrale Lehre ziehen: Verantwortliche Innovation beginnt damit, Menschen zuzuhören. Ihre Ziele, Sorgen und Erfahrungen müssen nicht erst in einer abschließenden Ethikprüfung auftauchen. Sie sollten bestimmen, welche Funktionen entwickelt werden, wie das System bedient wird und was als Erfolg gilt.

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Das ist "Ethics by Design": Forschende, Ärztinnen, Ingenieure und Betroffene entwickeln gemeinsam. Wenn ein System im Labor funktioniert, im Alltag aber überfordert, muss das Design angepasst werden. Ethik ist so kein Hindernis für Innovation, sondern ein Kompass, der sie auf den tatsächlichen menschlichen Bedarf ausrichtet.

Fortschritt, der Selbstbestimmung stärkt

Auch international gewinnen solche Leitplanken an Bedeutung. Die 2025 verabschiedete Unesco-Empfehlung zur Ethik der Neurotechnologie stellt Menschenwürde, Autonomie, mentale Privatsphäre und gerechte Teilhabe in den Mittelpunkt. Entscheidend ist nun, diese Grundsätze in Forschung, Produktentwicklung und Versorgung praktisch umzusetzen.

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Die Zukunft der Neurotechnologie entscheidet sich deshalb nicht allein im Operationssaal oder im Rechenzentrum. Sie entscheidet sich im Dialog mit den Menschen, für die wir diese Systeme bauen.

Michis Fall erinnert uns daran, was verantwortliche Innovation leisten sollte: nicht den Menschen an die Maschine anzupassen, sondern die Maschine an den Menschen. Ihr größter Erfolg wäre nicht eine beeindruckende Demonstration, sondern ein selbstbestimmter Alltag.

Marcello Ienca ... ... ist Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz und der Neurowissenschaften an der Technischen Universität München und Präsident der International Neuroethics Society. Er forscht zu Neurotechnologie, KI und Menschenrechten und war an der Erarbeitung der Unesco-Empfehlung zur Ethik der Neurotechnologie beteiligt. Sein besonderes Anliegen ist die Entwicklung menschenzentrierter Technologien, die medizinischen Fortschritt ermöglichen und zugleich Autonomie, Menschenwürde und gesellschaftliche Teilhabe stärken.

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