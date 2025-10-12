Ex-Lostprophets Sänger Ian Watkins im Gefängnis getötet

Ex-Rockstar und Sexualstraftäter:"Lostprophets"-Sänger Ian Watkins im Gefängnis getötet
Der ehemalige Rockstar Ian Watkins wurde laut britischen Medien im Gefängnis getötet. Er saß dort, weil er sich an mehreren Kindern vergangen hat. Zwei Männer wurden festgenommen.
Der ehemalige Frontmann der walisischen Rockband Lostprophets Ian Watkins wurde laut britischen Medienberichten im Gefängnis von einem anderen Insassen getötet.
Der Ex-Sänger verbüßte eine 35-jährige Haftstrafe wegen Sexualdelikten an Kindern.
Zwei Verdächtige nach Tod von Watkins festgenommen
Am Samstag um 9:39 Uhr morgens sei die Polizei von Mitarbeitern der Haftanstalt Wakefield in Nordengland wegen eines Angriffs auf einen Häftling alarmiert worden, teilte die Polizei von West Yorkshire mit. Der Rettungsdienst kam und habe den Mann wurde kurz darauf für tot erklärt. In der Erklärung wurde Watkins nicht namentlich genannt, sondern nur ein 48-jähriger Mann.
Laut der britischen Zeitung "The Guardian" wurden zwei Männer festgenommen, ein 25-Jähriger und ein 43-Jähriger. Wegen laufender Ermittlungen wollte sich das Gefängnis noch nicht äußern.
Watkins wegen Missbrauch von Kindern verurteilt
Watkins wurde 2013 verurteilt, nachdem er sich in 13 Anklagepunkten schuldig bekannt hatte - unter anderem für zwei versuchte Vergewaltigungen, den sexuellen Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren sowie Beihilfe und Verschwörung dazu.
Außerdem bekannte er sich für den Besitz und die Erstellung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern schuldig.
