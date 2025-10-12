  3. Merkliste
Ex-Lostprophets Sänger Ian Watkins im Gefängnis getötet

Ex-Rockstar und Sexualstraftäter:"Lostprophets"-Sänger Ian Watkins im Gefängnis getötet

Der ehemalige Rockstar Ian Watkins wurde laut britischen Medien im Gefängnis getötet. Er saß dort, weil er sich an mehreren Kindern vergangen hat. Zwei Männer wurden festgenommen.

Archiv: Ein am 17. Dezember 2013 von der Polizei in Südwales veröffentlichtes Foto zeigt ein Porträt des britischen Rocksängers Ian Watkins

Ein 2013 von der Polizei veröffentlichtes Foto von Ian Watkins. Er stand wegen schwerer Sexualdelikte vor Gericht und wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt.

Quelle: AFP/South Wales Police

Der ehemalige Frontmann der walisischen Rockband Lostprophets Ian Watkins wurde laut britischen Medienberichten im Gefängnis von einem anderen Insassen getötet.

Der Ex-Sänger verbüßte eine 35-jährige Haftstrafe wegen Sexualdelikten an Kindern.

Zwei Verdächtige nach Tod von Watkins festgenommen

Am Samstag um 9:39 Uhr morgens sei die Polizei von Mitarbeitern der Haftanstalt Wakefield in Nordengland wegen eines Angriffs auf einen Häftling alarmiert worden, teilte die Polizei von West Yorkshire mit. Der Rettungsdienst kam und habe den Mann wurde kurz darauf für tot erklärt. In der Erklärung wurde Watkins nicht namentlich genannt, sondern nur ein 48-jähriger Mann.

Laut der britischen Zeitung "The Guardian" wurden zwei Männer festgenommen, ein 25-Jähriger und ein 43-Jähriger. Wegen laufender Ermittlungen wollte sich das Gefängnis noch nicht äußern.

Watkins wegen Missbrauch von Kindern verurteilt

Watkins wurde 2013 verurteilt, nachdem er sich in 13 Anklagepunkten schuldig bekannt hatte - unter anderem für zwei versuchte Vergewaltigungen, den sexuellen Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren sowie Beihilfe und Verschwörung dazu.

Außerdem bekannte er sich für den Besitz und die Erstellung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern schuldig.

Quelle: Reuters

