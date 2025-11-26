Olympische Spiele: Fackel auf dem Weg nach Mailand

Die olympische Flamme für die Winterspiele im Februar ist entzündet worden. Insgesamt 10.001 Fackelläufer bringen das Feuer in den nächsten Wochen nach Mailand.

Das Olympische Feuer brennt und wurde an den ersten Fackelläufer übergeben. Quelle: dpa

Mit der Entzündung der Olympischen Flamme hat der Fackellauf zu den Winterspielen 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen.

10.001 Fackelträgerinnen und -träger bringen die 1060 Gramm leichte Fackel in den nächsten Wochen nach Mailand, wo die 25. Olympischen Winterspiele am 6. Februar eröffnet werden. Erster Träger war der griechische Ruderer Petros Gaidatzis, der am Mittwoch die Flamme entgegennahm.

Wegen einer Wetterwarnung war die feierliche Zeremonie ins archäologische Museum von Olympia verlegt worden. Das olympische Feuer war bereits zwei Tage zuvor auf traditionelle Weise in der antiken Stätte in Olympia mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonne entflammt worden. Die Zeremonie selbst zur Übergabe der Fackel fand dann am Mittwoch statt.

IOC-Chefin: "Spiele an kritischem Punkt in unserer Geschichte"

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, seit März Nachfolgerin von Thomas Bach und erste Frau an der Spitze des mächtigen Internationalen Olympischen Komitees (IOC), war bei ihrer Ansprache zu Tränen gerührt.

"Diese Spiele kommen an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte", sagte sie. "In der geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen sie wirklich einen symbolischen Platz ein."

Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, sicherzustellen, dass die Athleten aus aller Welt friedlich zusammenkommen können und die Träume und Hoffnungen derer inspirieren, die überall auf der Welt zuschauen. Das ist der wahre olympische Geist. „ IOC-Präsidentin Kirsty Coventry

Das Internationale Olympische Komitee hat eine neue Präsidentin gewählt. Die frühere Top-Schwimmerin Kirsty Coventry ist die erste Frau, die die Dachorganisation anführen wird. 20.03.2025 | 2:34 min

Olympische Fackel durch ganz Italien

Der Weg des olympischen Feuers führt nun zunächst durch Griechenland, unter anderem wird es am 3. Dezember auf die Akropolis in Athen getragen. Am Tag darauf erfolgt der Transfer nach Italien, wo das Feuer am 6. Dezember von Rom aus in 60 Tagesetappen durch das Land bewegt wird und dabei auch auf den Inseln Sizilien und Sardinien sowie in Pompeji Station macht.

Die Winterspiele in Italien erstrecken sich über ein riesiges Gebiet von Mailand bis zu den Dolomiten. ARD und ZDF übertragen live und ausführlich im TV und im Stream.

