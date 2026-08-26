Wetter: Hitze am Donnerstag, Gewitter folgen am Freitag

Der Donnerstag wird hochsommerlich warm. Lokal können die Thermometer auf bis zu 34 Grad steigen. Danach folgen Gewitter und die Temperaturen fallen wieder.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 25.08.2026 | 1:13 min

Der Sommer nimmt noch einmal richtig Anlauf: Für Donnerstag wird Hitze mit Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet. Dies sei der Höhepunkt des Zustroms subtropischer Luft, teilte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach mit. Anschließend sinken die Temperaturen bereits wieder.

Zudem werden ab Donnerstagnachmittag verbreitet kräftige Gewitter sowie Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm erwartet. Am Freitag können in Teilen von Bayern Böen in Orkanstärke wehen.

Temperaturen bis 34 Grad, danach Unwettergefahr

Zunächst liegen die Temperaturen am Donnerstag zwischen 27 und 34 Grad. Im Westen ziehen immer mehr Wolken auf, ab dem späten Nachmittag kann es bereits kräftig gewittern, zudem steigt die örtliche Unwettergefahr.

Das Wetter am Donnerstag 27.08.2026 Quelle: ZDF

Schon zu Beginn der Nacht greifen die Gewitter auf den Nordwesten über, in der Nacht sind der Westen und die Mitte von kräftigen Schauern und Gewittern betroffen. In einigen Regionen ist ein mehrstündiger gewittriger Regen möglich, örtlich besteht Unwettergefahr. In der Osthälfte bleibt es trocken.

Am Freitag ist vor allem der Südosten von schweren Gewittern betroffen, das Unwetterpotential ist hoch. "Vor allem im Südosten Bayerns besteht erhöhte Unwettergefahr durch schwere Gewitter mit Böen bis Orkanstärke", erklärte der Meteorologe Hansen. Auch in den anderen Landesteilen sind Gewitter möglich, im Nordwesten besteht eine leicht erhöhte Unwettergefahr. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad, im äußersten Osten und Südosten sind 31 Grad möglich.

Das Wochenende verläuft zweigeteilt. Im Norden gibt es viele Wolken, Schauer und Wind, hinzu kommen einzelne Gewitter. Im Süden lässt sich die Sonne häufig blicken. "Mit 21 bis 27 Grad liegen die Temperaturen in einem für die Jahreszeit üblichen Bereich", so Hansen.

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Quelle: dpa