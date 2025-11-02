England: Mehrere Menschen in Zug niedergestochen

In einem Zug in der Nähe der englischen Stadt Huntingdon sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Es gab zwei Festnahmen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Polizei und Krankenwagen am Bahnhof im englischen Huntingdon: Mehrere Menschen wurden in einem Zug niedergestochen. Quelle: AFP

In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Das teilte die British Transport Police in einem X-Beitrag mit. Zwei Personen wurden demnach festgenommen.

British Transport Police auf X: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender Sky unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Die Beamten seien alarmiert worden, weil mehrere Menschen in einem Zug angegriffen worden seien. Der Zug sei in Huntingdon angehalten worden, teilte die Polizei laut Sky mit.

Womit die Menschen niedergestochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben.

Starmer: "Zutiefst beunruhigender" Vorfall

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem "schrecklichen" und "zutiefst beunruhigenden" Vorfall. "Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz", teilte der Politiker auf X mit. Alle Menschen in der Umgebung sollten den Anweisungen der Polizei Folge leisten.

Britischer Premier Keir Starmer auf X: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen