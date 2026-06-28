Frankreich: Elf Tote bei Flugzeugabsturz nahe Nancy

Bei einem Flugzeugunglück im Nordosten Frankreichs, nahe Nancy sind am Sonntag alle elf Insassen ums Leben gekommen. Es handelt sich um Teilnehmer eines Fallschirmsprungkurses.

In der Nähe von Nancy kamen bei einem Flugzeugabsturz elf Menschen ums Leben. Der Präfekt bestätigte, an Bord der verunglückten Maschine habe sich eine Gruppe von Fallschirmspringern befunden. 28.06.2026 | 0:18 min

Beim Absturz eines zivilen Flugzeugs im Nordosten von Frankreich sind am Sonntag elf Menschen ums Leben gekommen. Wie französische Medien unter Bezug auf Rettungskreise berichteten, handelte es sich um den Piloten sowie zwei Gruppen von jeweils fünf Fallschirmspringern. Das Flugzeug stürzte auf eine Grünfläche nahe der Start- und Landebahn des Flugplatzes Nancy-Essey nahe eines Wohngebiets, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Flugzeug mit deutscher Registrierung

Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot sprach auf der Plattform X von einer "besonders schweren Bilanz". Es soll eines der tödlichsten Unglücke der Leichtluftfahrt in Frankreich sein.

Das Flugzeug gehörte nach Angaben des Präsidenten des nationalen Fallschirmspringerverbands, Pierre-Yves Eugène, nicht dem örtlichen Fallschirmsprungverein. Dem Fernsehsender BFMTV sagte er, bei der Maschine habe es sich um einen Flugzeugtyp Pilatus mit deutscher Registrierung gehandelt. Er betonte, dass es sich um ein Kleinflugzeug handele, für das alle zwei Jahre eine Prüfung erforderlich sei.

Nach Start in Nancy-Essey: Fast senkrechter Absturz

Das Flugzeug hatte nach dem Start vom Flugplatz Nancy-Essey am Rande der Stadt Nancy eine technische Störung und "stürzte fast senkrecht ab", teilte der Präfekt der Region, Yves Séguy, mit.

Bei den zehn ums Leben gekommenen Passagieren handelt es sich Séguy zufolge um fünf Ausbilder und fünf Teilnehmer eines Fallschirmsprungkurses. Unbeteiligte am Boden seien nicht zu Schaden gekommen, sagte er vor Journalisten. Weitere Details zum Hergang lagen zunächst nicht vor.

Die Fallschirmspringer sollten Tandemsprünge absolvieren, wie Mathieu Klein, der Bürgermeister von Nancy, dem öffentlich-rechtlichen Sender France Info mitteilte. Bei Tandemsprüngen handelt es sich um Fallschirmsprünge, bei denen zwei Personen - häufig ein Sprunglehrer und ein Erstspringer - für den Abstieg miteinander verbunden sind. Klein zufolge waren Familienangehörige und Freunde der Springer vor Ort, um zuzusehen; sie mussten mitansehen, wie das Flugzeug vom Himmel stürzte, was bei zahlreichen Menschen zu psychischen Traumata führte.

Tomblaine: Ermittlungen am Unfallort laufen

Ärzte und Psychologen kümmerten sich auf dem Flugplatz um anwesende Angehörige der Opfer sowie um Zeugen des Unglücks. Laut dem Vize-Staatsanwalt von Nancy, Amaury Lacôte, wurde eine technische Untersuchung eingeleitet. Auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Behörden wurde der Bereich um die Unglücksstelle in Tomblaine im Südosten Nancys weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Bergungsarbeiten zu unterstützen.

Die Polizei rief die Menschen auf, das Gebiet um den Flugplatz strikt zu meiden, um den Einsatzkräften den ungehinderten Zugang zu ermöglichen.

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Quelle: dpa, AFP