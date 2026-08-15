Bei sommerlichem Wetter und Hitze breiten sich Blaualgen aus. An Seen und an der Ostsee wird bei sichtbarer Ausbreitung vor dem Baden gewarnt. Es drohen allergische Reaktionen.

Hitze, Trockenheit und sinkende Grundwasserstände setzen viele Regionen unter Druck. ZDF-Umweltexpertin Winnie Heescher ordnet ein, wie sicher die Wasserversorgung ist und wo Handeln nötig wird. 13.08.2026 | 7:06 min

An der Ostsee und an vielen Seen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sich Blaualgen ausgebreitet. Satellitenbilder des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie zeigen große Algenteppiche vor den Küsten zwischen Rostock und Hiddensee. Diese ziehen sich über das gesamte Binnenmeer bis vor die dänische Küste.

Blaualgen vor dem Baden erkennen

Das Gesundheitsministerium in Schwerin rät daher Badenden, Bereiche mit sichtbaren Algenansammlungen zu meiden. Die Algenblüte erkennt man an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers, Schlieren, Algenteppichen an der Oberfläche oder wolkenartigen Verteilungen im Wasser. Die Ansammlungen hängen von Wind und Wetter ab und können sich innerhalb weniger Stunden verändern.

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Badeverbote an Seen in Schleswig-Holstein

Betroffen sind an der Ostsee unter anderem die Küsten bei Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Heiligendamm und der Wohlenberger Wiek bei Wismar. Auch Flüsse und Seen wie der Peenestrom, der Schwandter See und der Melzer See (beide im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind betroffen. Badeverbote wegen der Blaualgen gibt es hier jedoch nicht.

In Schleswig-Holstein wurden an einigen Seen wegen Blaualgen Badeverbote ausgesprochen. Betroffen sind etwa der Bordesholmer See, der Brahmsee, der Warder See und der Dörpsee. Alle liegen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nach Angaben des Landes gelten die Verbote voraussichtlich bis Mittwoch. Zudem gibt es Badewarnungen für mehrere Badestellen an der Ostsee im Kreis Ostholstein, etwa an der Küste vor Sierksdorf, Rettin oder Scharbeutz.

Auf Schwimmen und Baden verzichten, Kinder nicht im Wasser planschen

Nach Angaben des Landes soll man auf Schwimmen und Baden verzichten, wenn Badegäste im Wasser ab Kniehöhe wegen der bläulich-grünlichen Trübung ihre Füße nicht mehr erkennen können. In diesen Fällen sollen auch Kleinkinder nicht mehr am Ufer spielen oder im flachen Wasser planschen.

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Wie gefährlich sind Blaualgen für den Menschen?

Sommerliches Wetter und Hitze bieten ideale Bedingungen für Blaualgen. Im Gegensatz zu ihrem Namen handele es sich nicht um klassische Algen, sondern um sogenannte Cyanobakterien, teilte die Stadt Rostock mit. Einzelne Cyanobakterien seien mit bloßem Auge nicht zu erkennen, bei massenhaftem Auftreten könnten sie jedoch sichtbar werden, etwa als Schlieren oder Verfärbungen im Wasser.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass Cyanobakterien Giftstoffe bilden können. Dadurch könnten allergische Reaktionen auftreten, bei Berührung auch Haut- und Schleimhautreizungen und beim Verschlucken größerer Mengen Wasser eventuell auch Übelkeit und Erbrechen.

Lebensgefährlich für Hunde

Für Hunde können Blaualgen innerhalb kürzester Zeit tödlich wirken. Sie sollten das Wasser in keinem Fall trinken, nach dem Baden könnten sie durch Ablecken des Fells Blaualgen aufnehmen. Besonders betroffen sind Leber und Nieren, aber auch die Haut und das Nervensystem sind für einige der Toxine anfällig. Vergiftete Hunde zeigen anfangs oft Magen-Darm-Probleme. Aufgrund der Übelkeit speichelt Ihr Hund mehr. Bei einem Verdacht sollte unmittelbar ein Tierarzt aufgesucht werden.

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Quelle: dpa