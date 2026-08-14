Wie unterscheidet sich die Waldbrand-Lage heute von der vor mehreren Jahrzehnten? Der Feuerökologe Johann Georg Goldhammer erklärt bei ZDFheute live: Brände an vielen Orten in Deutschland seien grundsätzlich nicht neu, "nur war die Dürre oder die Hitzewelle nicht so extrem wie jetzt".

"Wenn wir uns die Waldbrandstatistiken anschauen, dann sehen wir eine ganz große Zahl von Bränden auch in den Jahren, wo das Klima noch nicht so extrem im Wandel war", so Goldhammer. "Damals konnten die Feuer immer sehr rasch unter Kontrolle gehalten werden, weil die Umweltbedingungen nicht so extrem trocken und heiß waren wie jetzt."

Unter anderen Rahmendengungen wäre die gleiche Zahl an Bränden wie vor mehreren Jahrzehnten heute schwerer und schwieriger zu kontrollieren. "Das ist die neue Normalität, auf die wir uns einstellen müssen", betonte Goldhammer. Um Orte widerständsfähiger gegen Brände zu machen und Evakuierungen zu minimieren, riet Goldhammer etwa, dass Anwohner an Ortsrandlagen ihre Grundstücke und Gärten so vorbereiten sollten, dass sie nicht so leicht in Entzündung geraten.