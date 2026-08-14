Löscharbeiten in Hürtgenwald dauern an
In der Eifel kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen den größten Waldbrand in NRW. Die Feuerwehr rechnet mit tagelangen Löscharbeiten. Auch Panzer der Bundeswehr sind im Einsatz.
Die Feuerwehr kämpft in der Eifel gegen einen heftigen Waldbrand. Ein Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald wurde evakuiert. Alle Entwicklungen im Liveticker.
In der Eifel kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen den größten Waldbrand in NRW. Die Feuerwehr rechnet mit tagelangen Löscharbeiten. Auch Panzer der Bundeswehr sind im Einsatz.
Angesichts der zunehmenden Zahl an Bränden fordert der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) gezielten Waldumbau und eine bessere Früherkennung. "Wir müssen in diesem Jahr feststellen, dass Waldbrände häufiger auftreten und inzwischen auch Regionen erreichen, die wir bislang nicht zu den klassischen Waldbrandgebieten Deutschlands gezählt haben", sagte DFWR-Präsident Christian Haase der "Rheinischen Post".
"Der Klimawandel schreitet schneller voran, als wir lange angenommen haben - und schneller, als sich unsere Waldökosysteme daran anpassen können", führte Haase aus. "Die langfristig wichtigste Antwort lautet deshalb: Waldumbau, Waldumbau, Waldumbau." Nötig seien strukturreiche, mehrschichtige Mischwälder mit einem höheren Laubholzanteil und einer vitalen Naturverjüngung. Die Forstwirtschaft arbeite seit Jahrzehnten am Waldumbau, sagte Haase weiter. "Das Problem ist, dass uns die Geschwindigkeit des Klimawandels bei diesem Generationenprojekt zunehmend unter Druck setzt."
Hunderte Feuerwehrkräfte kämpfen auch in der Nacht weiter gegen den Waldbrand im Hürtgenwald. Die Feuerwehr stelle sich auf einen tagelangen Einsatz ein, sagte der Sprecher der Feuerwehren im Kreis Düren, Peter Berndgen, der Deutschen Presse-Agentur. Alle zwölf Stunden machten sich rund 500 Feuerwehrleute aus NRW auf den Weg zum Schichtwechsel ins Brandgebiet. Die Einsatzplanung reiche derzeit bis Montag.
Zwei Bergepanzer der Bundeswehr schlagen nach Angaben Berndgens auch in der Nacht Schneisen im Bereich der evakuierten Ortschaft Gey. Damit soll ein Übergreifen des Feuers möglichst verhindert werden. Mit Einbruch der Dunkelheit habe man die Einsätze der Löschhubschrauber ausgesetzt. In besonders gefährdeten Bereichen sei der Personaleinsatz am Boden fast verdoppelt worden. Auch Wege seien erweitert und Gegenfeuer gelegt worden.
Durch die teils extreme Hitze der letzten Wochen steigt auch die Zahl der Rettungseinsätze stark. Notarzt Kalle Heitkötter berichtet über Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag.
Die Löscharbeiten in Hürtgenwald dürften nach laut der örtlichen Feierwehr bis mindestens Montag andauern. Das sagte Peter Berndgen von der Feuerwehr Düren dem WDR. Im Zwölf-Stunden-Rhythmus würden bis zu 600 Einsatzkräfte gewechselt. Ein regelmäßiger Wechsel sei nötig, da die Arbeit vor Ort sehr belastend sei. Für die Feuerwehr seien die Löscharbeiten eine logistische Herausforderung.
Der Kreis Düren teilte mit, dass beim Großbrandt in Hürtgenwald bislang fünf Einsatzkräfte verletzt worden seien.
"Gerade ist ziemlich viel Bewegung hier", berichtet ZDF-Reporterin Jenifer Girke aus dem Einsatzgebiet bei Hürtgenwald.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Bilder der Waldbrände in Nordrhein-Westfalen als "verheerend" bezeichnet und den Einsatz der Helfer gewürdigt. "Alle Einsatzkräfte leisten unter schwierigsten Bedingungen Herausragendes, um die Flammen zu bekämpfen, Menschen zu schützen, Schäden zu begrenzen. Zusätzlich zu Feuerwehren, Landespolizei und Bundeswehr ist die Bundespolizei mit ihrer Fliegerstaffel im Einsatz, das THW hilft bei Logistik und Einsatzkoordinierung." Dobrindt dankte allen Einsatzkräften.
Trotz vier Verletzten im Laufe des Tages ein erstes vorsichtiges Aufatmen bei Feuerwehr und Anwohnern im Landkreis Mayen-Koblenz. Der Brand auf rund 50 Hektar Fläche ist weitestgehend unter Kontrolle. Landrat Marko Boos und die Einsatzleitung wandten sich auch per Video an Anwohner, die spontan mitgeholfen haben: "Wir sind sehr dankbar für alle, die bereits mit angepackt und die Einsatzkräfte unterstützt haben. Die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts.", hieß es von der Behörde. Derzeit würden keine weiteren Helfer benötigt, man habe sich Kontaktdaten notiert und würde sich bei Bedarf melden.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat wegen der steigenden Waldbrandgefahr mehr Geld von Bund und Ländern für Kommunen gefordert. Die Bedrohungslage durch Waldbrände spitze sich derzeit in mehreren Regionen zu und erfordere einen Paradigmenwechsel bei der Prävention von Bränden, sagte DStGB-Präsident Ralph Spiegler der "Rheinischen Post". "Die Finanzierung dieser Aufgaben übersteigt die Möglichkeiten der Kommunen. Bund und Länder müssen deshalb dauerhaft finanziell unterstützen, denn es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die Anpassung an den Klimawandel zu meistern."
Ein großer Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz ist nach Angaben der Feuerwehr "weitestgehend unter Kontrolle". Momentan werde weiterhin an verschiedenen Feuerfronten gearbeitet, sagte Michael Hartung von der Feuerwehr. Es sei zwar im Großen und Ganzen unter Kontrolle, doch es gebe immer wieder ein Aufflammen und Glutherde. "Wir werden sehr gut unterstützt von Leuten und Landwirten." Ihm sei derzeit kein Szenario bekannt, dass irgendetwas evakuiert werden müsse. Zuvor hatte es Aufforderungen gegeben, dass sich Menschen in den Ortschaften Langenfeld und Arft auf "2-3 Tage außer Haus" vorbereiten sollten.
NRW-Landwirtschaftsministerin Gorißen spricht angesichts des Waldbrands im Hürtgenwald von einer Dimension, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben habe.
Wie unterscheidet sich die Waldbrand-Lage heute von der vor mehreren Jahrzehnten? Der Feuerökologe Johann Georg Goldhammer erklärt bei ZDFheute live: Brände an vielen Orten in Deutschland seien grundsätzlich nicht neu, "nur war die Dürre oder die Hitzewelle nicht so extrem wie jetzt".
"Wenn wir uns die Waldbrandstatistiken anschauen, dann sehen wir eine ganz große Zahl von Bränden auch in den Jahren, wo das Klima noch nicht so extrem im Wandel war", so Goldhammer. "Damals konnten die Feuer immer sehr rasch unter Kontrolle gehalten werden, weil die Umweltbedingungen nicht so extrem trocken und heiß waren wie jetzt."
Unter anderen Rahmendengungen wäre die gleiche Zahl an Bränden wie vor mehreren Jahrzehnten heute schwerer und schwieriger zu kontrollieren. "Das ist die neue Normalität, auf die wir uns einstellen müssen", betonte Goldhammer. Um Orte widerständsfähiger gegen Brände zu machen und Evakuierungen zu minimieren, riet Goldhammer etwa, dass Anwohner an Ortsrandlagen ihre Grundstücke und Gärten so vorbereiten sollten, dass sie nicht so leicht in Entzündung geraten.
Die ganze Sendung ZDFheute live zur Lage in Hürtgenwald zum Nachschauen.
Im Hürtgenwald liegen große Mengen an Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, Explosionen von Blindgängern gefährden die Einsatzkräfte. Der Feuerökologe Johann Georg Goldammer erklärt bei ZDFheute live, was das für die Löscharbeiten heißt: "Hier gelten ganz klare Regeln: In dem Moment, wo keine geschützte Technik vorhanden ist, wie gepanzerte Fahrzeuge, dann gilt der Mindestabstand von 500, bzw. in besonders schwierigen Situationen von 1.000 Metern."
Diese Abstände gelten auch für eingesetzte Flugzeuge und Helikopter. Es gebe spezielle Unternehmen, die gepanzerte Einsatztechnik und Fahrzeuge vorrätig halten, berichtet der Experte.
Die Waldbrandrisiko in Deutschland bleibt hoch. Brandexperte Pronto warnt im ZDF vor einer zunehmenden Gefahr und erklärt, wie sich Wälder und Häuser besser schützen lassen.
Die Polizei Köln ermittelt zur Ursache des Großbrandes im Hürtgenwald und hat ein Hinweisportal für Zeugen eingerichtet. "Von besonderem Interesse sind Hinweise und insbesondere Bild- und Videoaufnahmen aus dem Zeitraum der Brandentstehung", schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung. Der Brand hatte sich seit Donnerstagnachmittag ausgebreitet.
Bei dem großflächigen Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz sind nach Angaben eines Landkreissprechers vier Menschen verletzt worden. Eine der Personen habe Brandverletzungen davongetragen. Von dem Feuer sei eine Fläche von etwa 50 Hektar betroffen, so der Sprecher. "Die Menschen vor Ort sind informiert, falls wir das Go geben, dass die dann evakuiert werden. Aktuell ist es aber nur eine vorbereitende Maßnahme."