  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Erding: Soldat bei Militärübung angeschossen

Übung war vorher angemeldet:Soldat bei Militärübung in Erding angeschossen

|

Ein Soldat ist bei einer angemeldeten Übung in Erding verletzt worden. Polizei und Bundeswehr ermitteln den Ablauf des Vorfalls.

Polizeieinsatz in Erding

Die Polizei bestätigt einen größeren Einsatz in Erding.

Quelle: dpa | Friedrich

Bei einer Übung im oberbayerischen Erding ist ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr angeschossen worden. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Übung war den Angaben zufolge vorher angemeldet. Weitere Details - unter anderem, von wem der Soldat angeschossen wurde - wurden zunächst nicht mitgeteilt. 

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die Polizei hatte zuvor lediglich einen größeren Einsatz bestätigt. Es seien zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber vor Ort. Im Umkreis der Einsatzstelle gebe es Verkehrssperrungen. Es besteht den Angaben zufolge keine Gefahr für die Bevölkerung.

Quelle: dpa
Themen
BayernBundeswehr

Mehr Nachrichten

  1. Russischer Seetransport von Kohlenwasserstoffen

    Ukraine-Krieg:EU-Staaten einigen sich auf schärfere Russland-Sanktionen

  2. FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

    Champions League :Bayerns Youngster Karl schießt sich in die Geschichtsbücher

  3. Neuwagen Volkswagen Tayron, Tiguan und Touran schweben durch das VW Stammwerk.

    Drohender Produktionsausfall:China-Expertin: Chip-Lieferstopp muss Weckruf für VW sein

    mit Video
  4. Polizeieinsatz in Erding

    Übung war vorher angemeldet:Soldat bei Militärübung in Erding angeschossen

  5. Einsatzkräfte der Polizei stehen am Tatort in Hannover.

    Fahndung läuft:Schießerei in Hannover - ein Toter, mehrere Verletzte

  6. Der Spielball der Champions League

    Alle Spiele, alle Tore:Jetzt: Bayern - Brügge / Frankfurt - Liverpool

  7. Ein beschädigtes Fahrzeug im Gazastreifen
    Liveblog

    Waffenruhe im Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt

  8. US-Vizepräsident JD Vance (l) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen sich im Büro des Ministerpräsidenten.

    US-Vizepräsident in Israel:Vance: "Chance, etwas wirklich Historisches zu erreichen"

    mit Video
  9. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  10. Bundeskabinett

    Kanzler präzisiert "Stadtbild"-Aussage:Merz: Migranten sind "unverzichtbarer Bestandteil"

    mit Video
  11. Universitätsklinikum Heidelberg

    Europaweite Studie:Deutsche Unis, Start-ups und Kliniken bei Patenten weit vorn

    von Lisa Brockschmidt
    mit Video
  12. Symbolfoto: Ein Stromzähler mit Kilowattstundenzähler und verschiedenen Geldscheinen davor

    40 Cent pro Kilowattstunde Strom:Wie setzt sich der deutsche Strompreis zusammen?

    von Kristina Schlömer
    mit Video
  13. Kiew: Ukrainische Soldaten verladen auf dem Flughafen-Boryspil Javelin-Panzerabwehrlenkraketen.
    Trailer

    Ukraine-Krieg:Philosoph Merkel: Waffenruhe nur nach Lieferstopp

    mit Video