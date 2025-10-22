Erding: Soldat bei Militärübung angeschossen

Übung war vorher angemeldet:Soldat bei Militärübung in Erding angeschossen
Ein Soldat ist bei einer angemeldeten Übung in Erding verletzt worden. Polizei und Bundeswehr ermitteln den Ablauf des Vorfalls.
Bei einer Übung im oberbayerischen Erding ist ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr angeschossen worden. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Übung war den Angaben zufolge vorher angemeldet. Weitere Details - unter anderem, von wem der Soldat angeschossen wurde - wurden zunächst nicht mitgeteilt.
Polizei mit Großaufgebot vor Ort
Die Polizei hatte zuvor lediglich einen größeren Einsatz bestätigt. Es seien zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber vor Ort. Im Umkreis der Einsatzstelle gebe es Verkehrssperrungen. Es besteht den Angaben zufolge keine Gefahr für die Bevölkerung.
Quelle: dpa
