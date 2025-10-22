Erding: Soldat bei Militärübung angeschossen

Bei einer Übung im oberbayerischen Erding ist ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr angeschossen worden. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Übung war den Angaben zufolge vorher angemeldet. Weitere Details - unter anderem, von wem der Soldat angeschossen wurde - wurden zunächst nicht mitgeteilt.