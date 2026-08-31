Eine krasse Überraschung und 35 Tore satt zum Bundesliga-Auftakt, Gold bei der Hockey-WM und mehrere Goldmedaillen bei der Ruder-WM: Die Highlights des ZDF-Sport-Wochenendes.

Der deutsche Ruderer Oliver Zeidler feiert seinen vierten Titel im Einer bei der Ruder WM in Amsterdam Quelle: ZDF

Liebe Sport-Fans,

der Aufsteiger Elversberg schlägt Bayer Leverkusen zum Auftakt der Bundesliga. Wer hätte damit gerechnet? Dazu gab es einige packende Duelle und 35 Tore am ersten Spieltag. Pure Unterhaltung im deutschen Fußball-Oberhaus.

Auch abseits des Fußballs hatte das Sport-Wochenende mit dem Finale der Hockey-WM und der Ruder-WM viel zu bieten - und das mit deutschen Erfolgen. Aber, das war längst noch nicht alles und die beste Nachricht lautet: Wir haben die Highlights für euch.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Perfekter Einstand für Elversberg

Es ist die Überraschung zum Auftakt der Bundesliga. In ihrem historisch ersten Spiel im Oberhaus schlägt die SV Elversberg den Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen mit 3:2 (2:0).

Für den anderen Aufsteiger Schalke 04 verläuft die Rückkehr in die Bundesliga weniger erfreulich. Die Königsblauen unterliegen dem FC Augsburg mit 0:3 (0:1).

Klick-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählte Spiele der 2. Bundesliga und der Frauen-Bundesliga findet ihr auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Die SV Elversberg hat das perfekte Bundesliga-Debüt hingelegt: Gegen Bayer Leverkusen legte der Aufsteiger furios los. Auch wenn es am Ende knapp wurde, reichte es zum 3:2-Sieg. 31.08.2026 | 9:47 min

Der Rekordmeister überzeugt, BVB mit Wermutstropfen

Im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison besiegte der FC Bayern München den VfB Stuttgart in der Neuauflage des DFB-Pokalfinales deutlich mit 5:1 (1:0). Damit untermauerte der Rekordmeister seinen Status als Top-Favorit auf den nächsten Meistertitel.

Der letzte Tabellenführer der alten Saison ist der erste der neuen: Nach dem 5:1 im Bundesliga-Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart grüßt der FC Bayern schon wieder von ganz oben. 31.08.2026 | 11:33 min

Borussia Dortmund überzeugte beim 2:0 (2:0) gegen den HSV vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch. Den Sieg hat der BVB jedoch teuer bezahlt: Neuzugang und Torschütze zum 2:0 Giannis Konstantelias zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Mannschaft gewann gegen den Hamburger SV 2:0 (2:0), obwohl sie in der Schlussphase in Unterzahl agierte. 29.08.2026

Rekord für die Hockey-Weltmeister, Serie von Zeidler geht weiter

Die deutschen Hockey-Männer schlugen Spanien im WM-Finale mit 1:0 (0:0) und sind durch den Gewinn des vierten Titels gemeinsam mit Pakistan Rekordweltmeister. Oliver Zeidler krönte sich zum vierten Mal zum Weltmeister im Ruder-Einer. Abgesehen davon gab es noch weitere Sport-Highlights, hier die wichtigsten Geschichten:

Ausblick: Eure Sport-Highlights für die Woche

1. Runde des DFB-Pokals der Männer komplettiert:

Der Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club, kurz HEBC, empfängt Borussia Dortmund (Dienstag ab 20:45 Uhr)

Und der VfL Osnabrück empfängt am Mittwoch den FC Bayern München (20:45 Uhr). Am Dienstag und Mittwoch wird dieder Männer komplettiert:

Beide Spiele gibt es im Live-Ticker und zeitnah nach Abpfiff bei uns in der Video-Highlight-Zusammenfassung.

Königsklasse bei den Fußball-Frauen

Am Mittwoch 2. September ab 18:45 Uhr, müssen in der letzten Runde der Qualifikation zur Frauen-Champions-League der VfL Wolfsburg (gegen Inter Mailand) und Eintracht Frankfurt (gegen Paris St. Germain) noch einmal ran.

Wer das Rückspiel erfolgreich meistert, hat sich für die Ligaphase qualifiziert und gesellt sich zu den Frauen des FC Bayern München. Die Auslosung gibt es am 4. September ab 11:45 Uhr live bei uns im Stream.

Das Beste kommt dann aber noch: Ab der Ligaphase der Champions League der Frauen zeigt das ZDF pro Spieltag eine Begegnung live sowie Highlights anderer Spiele. Also, schon mal den Terminkalender bereit halten.

US Open: Was machen Zverev & Co?

Die US Open sind das vierte und letzte Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres (30. August bis 13. September). Aus deutscher Sicht stehen vor allem Alexander Zverev, dazu Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel im Fokus, während im Doppel unter anderem die deutschen Topspieler Kevin Krawietz und Tim Pütz antreten. Wir halten euch die kommenden zwei Wochen auf dem Laufenden.

Bundestrainer Michael Kohlmann ist ob der eher mäßigen Hardcourt-Saison von Alexander Zverev vor dem Auftakt in New York nicht beunruhigt. Zverev selbst trainiert auffällig viel. 31.08.2026 | 0:59 min

Rückblick: Das aktuelle sportstudio mit Ralf Kettemann und Marie Gülich

Am Samstag waren Paderborn-Trainer Ralf Kettemann und Basketball-Nationalspielerin Marie Gülich zu Gast im sportstudio. Hier könnt ihr euch die Talks anschauen:

Der Trainer von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn, Ralf Kettemann, spricht im aktuellen sportstudio mit Jochen Breyer über seinen Werdegang und gibt Einblicke in seine Spielphilosophie. 29.08.2026 | 18:11 min

Marie Gülich ist die Kapitänin des deutschen Basketball-Nationalteams der Frauen. Kurz vor dem Start der WM in Deutschland spricht sie mit Jochen Breyer über die Entwicklung ihres Sports. 29.08.2026 | 11:46 min

Doku-Tipp vor der Basketball-Heim-WM

Seit dem Wochenende haben wir eine neue Doku frisch im Angebot: Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin (4.-13.9) um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. Die Doku "Macherinnen" begleitet sie auf dem Weg dahin durch ein außergewöhnliches Jahr zwischen Liga-Alltag und Nationalteam.

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. 28.08.2026 | 58:32 min

Damit seid ihr, was die Geschehnisse des vergangenen Sport-Wochenendes angeht, auf dem neuesten Stand. Die nächste Ausgabe des Newsletters erreicht euch am kommenden Freitag.

Sport-News gibt es im ZDF die Woche im Morgenmagazin ab 5:30 Uhr und in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen Whats-App-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Auf eine schöne Woche!

Sportliche Grüße,

Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion