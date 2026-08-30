Ruder-WM in Amsterdam : Zeidler gewinnt deutlich, Achter verpasst Medaille knapp

von Markus Harm 30.08.2026 | 16:51 |

Einer-Ruderer Oliver Zeidler gewinnt bei der Ruder-WM seinen vierten Weltmeistertitel. Der Achter verpasst hingegen die Medaillenränge knapp.