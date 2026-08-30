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Ruder-WM: Zeidler gewinnt, Achter verpasst Medaille

Ruder-WM in Amsterdam:Zeidler gewinnt deutlich, Achter verpasst Medaille knapp

von Markus Harm

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Oliver Zeidler reagiert nach seinem Sieg im Finale des Männer-Einers am 30.08.2026 in Amsterdam.

Einer-Ruderer Oliver Zeidler gewinnt bei der Ruder-WM seinen vierten Weltmeistertitel. Der Achter verpasst hingegen die Medaillenränge knapp.

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Oliver Zeidler

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