Update am Morgen: Von Verhandlungen und Hoffnungen

Die Menschen in Deutschland arbeiten deutlich weniger Stunden als die Menschen in den meisten anderen Wirtschaftsnationen. Das geht aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Demnach leistete 2023 jeder Erwerbstätige in Deutschland im Schnitt insgesamt 1.036 Arbeitsstunden - in Neuseeland ganze 1.402 Arbeitsstunden. Ein Grund dafür sei etwa die hohe Teilzeitquote in Deutschland.