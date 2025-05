Rumänien-Wahl: Proeuropäer Nicuso Dan wird neuer Präsident

Der pro-europäische Kandidat Dan konnte sich in der Präsidentschaftswahl in Rumänien durchsetzen. Dan steht klar zu EU und Nato. Europäische Politiker reagieren erleichtert.

Rumänien hat sich am Sonntag für Europa entschieden: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt lag der proeuropäische Kandidat Nicusor Dan nach Auszählung fast aller Stimmen uneinholbar vor dem ultrarechten George Simion.

Ultrarechter Simion war der Favorit

Der ultrarechte Simion, der als Favorit in die Stichwahl der wiederholten Präsidentenwahl gegangen war, erhielt rund 46 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung war bei der Stichwahl mit 65 Prozent höher als in der ersten Runde vor zwei Wochen, als sie 53 Prozent betrug.

Der Proeuropäer Nicusor Dan hat die Stichwahl in Rumänien gewonnen. Das Vertrauen der rumänischen Bevölkerung in ihn sei jedoch begrenzt, so ZDF-Korrespondent von Rechenberg.

