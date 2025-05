Präsidenten-Wahl in Rumänien: Zerreißprobe für die Demokratie

Für die Europäische Union und die Nato steht viel auf dem Spiel. Rumänien grenzt an die Ukraine und bei der Hafenstadt Constanta wird zur Zeit der größte europäische Nato-Stützpunkt gebaut. Ein Sieg Simions könnte die europäische Geschlossenheit schwächen - sowohl in Bezug auf die Unterstützung für die Ukraine als auch in der Verteidigung liberal-demokratischer Grundwerte.