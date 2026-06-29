Update am Morgen: Abkühlung und schwarz-rote Haushaltsgespräche

Guten Morgen,

wir müssen übers Wetter reden! Nicht, weil uns sonst nichts einfiele - sondern weil die Gluthitze der letzten Tage Mensch und Tier in Deutschland zeitweilig an die Grenzen gebracht hat. Straßen und Bahngleise sowieso. Heißeste Nacht, heißeste Ortschaft, trockenster Landstrich. Rekorde über Rekorde. Die Ärzteschaft warnt, da ist Gefahr in Verzug. Deutschland sei nur unzureichend vorbereitet. Die gute Nachricht: Von heute an soll es in den kommenden Tagen besser, sprich kühler und damit erträglicher werden.

heute journal, 28.06.2026, 21:45 Uhr 28.06.2026 | 2:05 min

Um perfekte Vorbereitung - darum geht's auch in Sachen Fußball. Die Weltmeisterschaft ist in der entscheidenden Phase. Ob man nun diesen Sport mag - oder eben nicht, heute kommt keiner an der deutschen Fußballnationalmannschaft vorbei. Es beginnen nämlich die Finalwochen und Deutschland spielt um 22:30 Uhr in Boston gegen Paraguay, den 41. der Fußballweltrangliste, live im ZDF. Ausreden gelten jetzt nicht mehr - nur der Gewinner kommt weiter. Deutschland ist Favorit, doch nach dem Rumpelfußball im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador und der 1:2-Niederlage ist Fußballdeutschland längst wieder im Fußball-Nörgelmodus angekommen - und Nagelsmanns Truppe, die spürt den Druck.

heute, 28.06.2026, 17:00 Uhr 28.06.2026 | 1:20 min

Apropos Druck: Vom Rumpelfußball zur Rumpel-Regierung - womit es politisch wird. Die schwarz-rote Bundesregierung sucht den Schulterschluss. Nachdem man sich auf eine historische (schwarz-rotes Selbstlob!) Rentenreform einigen konnte, soll das jetzt auch bei den Finanzen und dem Loch in der Haushaltskasse gelingen.

berlin direkt, 28.06.2026, 19:10 Uhr 28.06.2026 | 4:10 min

Es geht um Steuern rauf oder runter - für die einen geht's um Gerechtigkeit, für die anderen um den Wirtschaftsstandort. Am Wochenende gab es bereits erste Gespräche der Parteispitzen im Kanzleramt - Vorbereitung für den Koalitionsausschuss am Mittwoch. Dort will man dann Ergebnisse präsentieren - um damit dem Eindruck einer Rumpel-Regierung entgegenzuwirken. Politik ist da wie der Fußball - nur Ergebnisse zählen!

In diesem Sinne - kommen Sie gut durch die Woche.

Andreas Huppert, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

USA rechnen weiter mit Iran-Verhandlungen: Trotz gegenseitiger Angriffe während der Waffenruhe zwischen den USA und Iran sollen Gespräche über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges weiterhin stattfinden. Die US-Regierung erklärte, trotz der Angriffe sei nichts abgesagt worden; die technischen Gespräche würden wie geplant in den kommenden Tagen stattfinden.

Israel will Hisbollah-Tunnel im Südlibanon zerstört haben: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im Südlibanon einen Tunnel der Hisbollah-Miliz zerstört. Der 200 Meter lange unterirdische Gang habe sich in der Ortschaft Madschdal Sun befunden, teilen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Mehr Schiffsverkehr in Straße von Hormus: Trotz der angespannten Sicherheitslage hat der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus laut einer Koordinierungsstelle für die Handelsschifffahrt in der Region zugenommen. In den vergangenen 72 Stunden sei vor den Küsten des Iran und Omans mehr Verkehr registriert worden, teilte das unter Aufsicht der US-Marine stehende Gemeinsame Maritime Informationszentrum (JMIC) mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Putin gibt sich siegessicher - und räumt Spritmangel ein: Trotz deutlicher Rückschläge seiner Truppen an den Fronten in der Ukraine gibt sich der russische Präsident Wladimir Putin in einem Interview weiterhin siegessicher. Angesichts verstärkter ukrainischer Angriffe räumte der Präsident allerdings "Probleme" ein.

Selenskyj bestätigt Angriffe auf Raffinerien in Russland: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat sein Militär in der Nacht gleich zwei russische Raffinerien mit Drohnen angegriffen. Er bestätigt dabei den Einschlag in einer Anlage im südrussischen Slawjansk-na-Kubani. "Außerdem haben wir eine Raffinerie in der Region Jaroslawl getroffen, die etwa 700 Kilometer von unserer Grenze entfernt liegt", schreibt er bei Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Russland lehnt ukrainischen Vorschlag ab: Der russische Präsident Putin weist einen nach seinen Worten von der Ukraine vorgeschlagenen gegenseitigen Verzicht auf Langstreckenangriffe zurück. Moskau betrachte den Vorstoß als Ablenkungsmanöver von dem Ziel, vier ukrainische Regionen vollständig einzunehmen, sagt Putin in einem Fernsehinterview.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 28.06.2026, 20:45 Uhr 28.06.2026 | 1:08 min

Pistorius reist nach Estland: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nimmt am 30. Juni 2026 in Valga an einer Zeremonie teil, mit der das I. Deutsch-Niederländische Korps (1GNC) die Verantwortung für Teile der Nato-Verteidigung an der Ostflanke vom Multinationalen Korps Nordost (MNC NE) übernehmen wird.

Wadephul trifft Rubio in Washington: Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) besucht seinen US-Kollegen Marco Rubio. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes werden die Außenminister über die "Lage im Nahen Osten" beraten. Themen seien auch die "weitere Unterstützung der Ukraine" und die "Vorbereitung des Nato-Gipfels" im Juli in Ankara. Im Anschluss reist Wadephul weiter nach Paraguay, Argentinien und Brasilien.

Fußball-WM 2026

Der Co-Gastgeber hat zum ersten Mal den Sprung in ein WM-Achtelfinale geschafft: Kanada besiegte in einem niveauarmen, aber spannenden Spiel die Südafrikaner denkbar knapp.

Außerdem geht es heute Abend für die deutsche Nationalmannschaft gegen Paraguay um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Die Partie aus Boston live im ZDF ab 21 Uhr.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

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Mehr Sport

Noch ohne den ersten Auftritt von French-Open-Sieger Alexander Zverev beginnt in Wimbledon am Montag das Grand-Slam-Turnier. Drei von insgesamt neun deutschen Tennisprofis im Hauptfeld sind am ersten Tag des Londoner Rasenklassikers gefordert.

Grafik des Tages

Während die einen Arbeitszeiten und Menge beeinflussen können, müssen andere strikte Vorgaben oder Fahrpläne einhalten. Jobs im Vergleich:

ZDFheute, 28.06.2026, 07:30 Uhr 28.06.2026 | 0:21 min

Zahl des Tages

Gestern wurde mit 41,7 Grad am dritten Tag in Folge eine neue Höchsttemperatur gemessen. Der neue Höchstwert wurde gegen 16 Uhr im brandenburgischen Coschen an der polnischen Grenze gemessen. Am Freitag war ein erster Höchstwert mit 41,3 Grad in Saarbrücken verzeichnet worden, am Samstag dann mit 41,5 Grad in Drewitz, Sachsen-Anhalt.

Ein Lichtblick

Drei Tage nach den Erdbeben in Venezuela haben Rettungsteams unter erheblichem Zeitdruck mehrere Menschen lebend aus den Trümmern geborgen - auch ein Baby und seine Mutter:

heute, 28.06.2026, 19:00 Uhr 28.06.2026 | 1:31 min

Gesagt

Mein Parteibuch ist das Grundgesetz. „ Marco Ladewig, Schulleiter

Bildung zählt zu den Wahlkampfthemen in Sachsen-Anhalt. Die AfD will die Schulpflicht abschaffen und fordert ein "Neutralitätsgebot" - Schulleiter Marco Ladewig spricht über mögliche Folgen.

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Terra X - die Wissens-Kolumne

Der bundesweite Bahnausfall zeigt, wie der Stillstand einer kritischen Infrastruktur weitere Bereiche mitreißt und warum Kaskadeneffekte zur nationalen Sicherheitsfrage werden - dem geht Dennis-Kenji Kipker, Professor für IT-Sicherheitsrecht, in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.06.2026 | 1:59 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es im Nordwesten einen meist freundlichen Sonne-Wolken-Mix mit einzelnen Schauern. Sonst bilden sich wieder teils kräftige Gewitter. Lokal sind Unwetter dabei mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es kühlt sich ab und die Temperaturen liegen wieder im jahreszeiten-typischen Bereich mit 24 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher.