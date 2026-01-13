Update am Abend: Sondervermögen, Schulden und Steuern

Guten Abend,

was in der Politik üblich ist, dürften sich auch viele Bürgerinnen und Bürger wünschen: Statt von Schulden einfach von einem "Sondervermögen" zu sprechen. Sprachwissenschaftler kürten den politischen Begriff heute zum Unwort des Jahres 2025. Die Bezeichnung "Sondervermögen" sei beschönigend und versuche, die eigentliche Bedeutung zu verschleiern: nämlich das Schuldenmachen. Die Unwort-Jury kritisierte, wer den Begriff benutze, behindere die offene Debatte darüber, ob die Aufnahme von Schulden notwendig sei.

13.01.2026 | 0:21 min

Auf Platz zwei wählte die Jury den Ausdruck "Zustrombegrenzungsgesetz". Dieser bediene sich einer "Wassermetapher" und stelle Zuwanderung als "Herbeiströmen in großen Mengen" dar, hieß es. Dadurch werde Zuwanderung negativ als Bedrohung konnotiert.

Wie geht es mit der Erbschaftssteuer weiter?

Um große Vermögen und viel Steuergeld geht es im Ringen um eine Reform der Erbschaftssteuer. Die SPD stellte ihre Vorstellungen dafür heute vor - zentrale Punkte sind dabei: höhere Freibeträge für alle, weniger Ausnahmen für Erben großer Unternehmensvermögen. Die Sozialdemokraten halten das bisherige System für ungerecht.

13.01.2026 | 1:56 min

CDU und CSU zeigen sich von den Ideen wenig begeistert. Weil im Koalitionsvertrag eine Reform der Erbschaftssteuer nicht festgeschrieben ist, müssen die Sozialdemokraten wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten.

Allerdings wird noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer gerechnet - und die Karlsruher Richterinnen und Richter könnten dabei klare Vorgaben machen. Warum die Regeln gerade für Betriebe kompliziert sind und worum es vor dem Verfassungsgericht geht, erklärt meine Kollegin Miriam Hantzsche:

Anhaltende Proteste in Iran

Während seine Koalition in Berlin um die nächsten Reformen ringt, beendet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Indien-Reise. Dort äußerte er sich auch zu dem weltpolitischen Thema dieser Tage: den anhaltenden Massenprotesten in Iran.

Er zeigte sich dabei überzeugt, dass das Regime in Teheran "faktisch am Ende" sei. Er gehe davon aus, "dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen".

13.01.2026 | 0:58 min

Aufatmen nach Glatteis-Tagen: Es wird milder

Heute konnte schon der Westen Deutschlands nach Schnee und Eisglätte in den vergangenen Tagen aufatmen. Die Situation auf den zuvor oft eisigen Straßen entspannte sich. Im Osten und auch in Teilen Bayerns gab es dagegen nochmal vielerorts Glatteis.

13.01.2026 | 0:20 min

Nach Tief "Gunda" und in der vergangenen Woche Wintersturm "Elli" bringt ein Wetterumschwung nun mildere Temperaturen. Erwartet werden Regen und teilweise zweistellige Temperaturen.

Im Livestream

Ende Dezember sorgte ein spektakulärer Sparkassen-Einbruch mit Millionenbeute in Gelsenkirchen für Schlagzeilen. Unbekannte Täter bohrten ein großes Loch in eine Wand und brachen Tausende Schließfächer von Kunden auf. Ein Anwalt kündigte nun an, kommende Woche Klage gegen die Bank einreichen zu wollen.

ZDFheute live befasst sich heute um 19:30 Uhr mit dem Raub und spricht dazu unter anderem mit einem Schließfachexperten.

Weitere Schlagzeilen

Sportlich in den Abend

In der Fußball-Bundesliga geht es Schlag auf Schlag: Heute Abend stehen bereits die ersten Partien des 17. Spieltags an. Ab 18:30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart die Eintracht aus Frankfurt, ab 20:30 Uhr stehen drei weitere Spiele auf dem Programm. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts - und ab 0:00 Uhr sehen Sie im ZDF-Streamingportal Zusammenfassungen aller vier Spiele.

Zudem hat die DFL den Termin für die zuletzt ausgefallenen Spiele bekannt gegeben: Am 27. Januar werden die Partien Bremen gegen Hoffenheim und St. Pauli gegen Leipzig nachgeholt.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/Hanse Merkur Krankenversicherung/iStock

Zahlen des Tages

Die Organspenden in Deutschland sind 2025 auf den höchsten Stand seit 2012 gestiegen. Im vergangenen Jahr spendeten 985 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das seien 32 mehr als im Jahr 2024 und die höchste Zahl seit 2012.

