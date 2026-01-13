Seit fast vier Jahren steht ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer an. Die Regeln sind kompliziert, besonders für Firmen. Daher tut man sich schwer damit.

Im Jahr 2022 wurde eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht zum Erbschaftssteuergesetz eingereicht. Dabei geht es um die Bevorteilung von Betriebsvermögen gegenüber Privatvermögen.

Betriebsvermögen oft verschont

Betriebsvermögen von Unternehmen wird oft von der Steuer in großen Teilen verschont. Familienunternehmen haben bei einer Schenkung oder Erbschaft viele Möglichkeiten, diese von der Steuer zu befreien. Doch die Ausgestaltung ist kompliziert.

Möglichkeiten der Verschonung von Betriebsvermögen

Regelverschonung 85 Prozent des Vermögens werden von der Steuer ausgenommen, wenn der Unternehmer sich unter anderem verpflichtet, den Betrieb fünf Jahre weiterzuführen und die Löhne weitgehend zu sichern. Optionsverschonung 100 Prozent des Vermögens werden von der Steuer ausgenommen, wenn der Betrieb mindestens sieben Jahre lang fortgeführt wird und die Löhne stabil gehalten werden. Verschonungsbedarfsprüfung Wer ein Unternehmen mit einem Wert von über 26 Millionen vererbt und nachweist, dass er die fällige Steuer nicht verfügbar hat, kann weitgehend von der Erbschaftssteuer verschont werden. Stiftungen Indem man Vermögen in eine Stiftung einbringt, lässt sich die Steuer mitunter vermeiden.

Regeln beim Erben: Für Unternehmen wichtig, für viele unverständlich

Wenn geerbt oder geschenkt wird, sind eigentlich - nach Freibeträgen von 400.000 Euro für Kinder und 500.000 Euro für Ehepartner - je nach Verwandtschaftsgrad Steuern von bis zu 50 Prozent fällig. Gebäude oder Maschinen des Unternehmens könnten im Zweifel verkauft werden müssen, um die Steuer zu bezahlen.

Die vielen Ausgestaltungsmöglichkeiten sind für Unternehmen sehr kompliziert, ermöglichen ihnen aber auch viel Geld einzusparen. Besonders schwierig gestaltet sich die Frage, was eigentlich zum Betriebsvermögen gehört und was nicht, sagt die Direktorin des Instituts für Steuerrecht in Köln Johanna Hey:

Sie können es eben nicht vernünftig abgrenzen, deshalb können sie diese Steuerbegünstigungen in Anspruch nehmen, selbst wenn sie eigentlich nicht wirklich begünstigungsbedürftig sind. „ Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht in Köln

Wann Steuerbegünstigungen erklärbar sind

In manchen Fällen machen die Begünstigungen aber auch Sinn, erklärt Johanna Hey. Zum Beispiel, wenn dem Erben wirklich die liquiden Mittel fehlen, um eine hohe Steuer zu bezahlen.

Bei Familienunternehmen gäbe es häufig Vereinbarungen, die es verbieten, dass die Gesellschafter ihre Beteiligung verkaufen. Diese Erben bräuchten in der Tat eine Art von Verschonung, meint die Steuerrechtsexpertin.

Der Status quo des deutschen Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetztes (ErbStG) scheint für alle Seiten unbefriedigend zu sein. Die meisten Unternehmen zahlen kaum oder gar keine Steuern, aber wenn doch Steuern anfallen, ist die Steuerlast gleich immens hoch.

Ideen für eine Reform des ErbStG Möglichkeiten, wie man das Steuergesetz in Bezug auf Erbschaftssteuer gerechter gestalten könnte, gibt es laut Experten eigentlich genug: Zum Beispiel könnte man die Unterscheidung zwischen Privat- und Betriebsvermögen auf den Prüfstand stellen. Auch könnte man die persönlichen Freibeträge überprüfen und gegebenenfalls nach unten anpassen. Durch eine Verringerung der Freibeträge ließe sich die Bemessungsgrundlage der Vermögen verbreitern. Schaut man auf den hohen Steuersatz, gäbe es auch da die Möglichkeit der Anpassung. Wäre der geringer, dann wäre der Druck, die Steuer zu vermeiden, für die Unternehmen vielleicht gar nicht mehr so hoch.

Mögliche Szenarien bei einer Reform

Wenn das Bundesverfassungsgericht den Fall prüft, könnte es über eine Verfassungswidrigkeit des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz entscheiden. Das Gericht könnte das Gesetz auch als "unvereinbar mit dem Grundgesetz" oder sogar für nichtig erklären.

Daraufhin müsste eine Neuregelung durch den Gesetzgeber erfolgen. Diese Neuregelung wird sich als schwierig erweisen.

Ob der Erbschaftssteuer womöglich ein ähnliches Schicksal blüht wie 1997 der Vermögensteuer? Sie wurde damals für verfassungswidrig erklärt und wird seitdem nicht mehr erhoben. Auch diese Variante halten Experten durchaus für möglich. Ein Urteil kann die Politik jedenfalls dazu zwingen, Erbschaftssteuer komplett neu zu definieren.

