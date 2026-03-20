Update am Abend: Der Fall Ulmen, Mette-Marit und Trisomie-Tests

Update am Abend:Der Fall Ulmen, Mette-Marit emotional und Trisomie-Tests
von Torben Heine
Guten Abend,
der Fall Christian Ulmen beschäftigt nun auch die Politik: Bundesjustizministerin Hubig will eine Gesetzesinitiative vorantreiben. In Norwegen bricht die Kronprinzessin ihr Schweigen zum Epstein-Skandal und der Bundestag debattiert über Tests in der Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Trisomie beim Kind.
Justizministerin reagiert auf Fall Ulmen
- Das ist passiert: Die Schauspielerin Collien Fernandes ist mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an die Öffentlichkeit gegangen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigt nun eine Gesetzesinitiative zur konsequenteren Verfolgung von Fällen digitaler Gewalt an.
- Das ist der Hintergrund: Am Donnerstag hatte Collien Fernandes gegenüber dem "Spiegel" Christian Ulmen unter anderem das Verbreiten von gefälschten pornografischen Aufnahmen von ihr vorgeworfen. Fernandes erstattete Anzeige gegen Ulmen. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Schertz Bergmann kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung des "Spiegel" an. Es gilt die Unschuldsvermutung.
- Darum ist das wichtig: Das Problem sogenannter Deepfakes - täuschend echt wirkender Bilder oder Videos - ist seit Jahren bekannt. Insbesondere Frauen sind von den Manipulationen betroffen. Sie werden häufig sexualisiert dargestellt. Mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten bekommt das Problem ein ganz neues Ausmaß, denn KI kann Deepfakes wesentlich schneller generieren. Die Strafverfolgung im digitalen Raum ist komplex.
Mette-Marit spricht über Verbindung zu Epstein
- Das ist passiert: Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat im norwegischen Fernsehen beteuert, nicht gewusst zu haben, dass Jeffrey Epstein ein Sexualverbrecher war. Später habe sie Gerüchte gehört, "dass er kein guter Mensch sei" und den Kontakt abbrechen wollen. In dem Interview äußerte sich Mette-Marit auch zu dem Gerichtsprozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby und ihrer chronischen Lungenkrankheit. Hier können Sie die wichtigsten Aussagen von Mette-Marit nachlesen.
- Das ist der Hintergrund: Mette-Marits Name taucht Hunderte Male in den sogenannten Epstein-Akten auf. Der Multimillionär Epstein betrieb über viele Jahre einen Missbrauchsring mit einer großen Zahl an Opfern.
- Darum ist das wichtig: Mette-Marit äußerte sich zum ersten Mal direkt zu ihrem engen Kontakt zu Epstein. Bislang hatte es nur schriftliche Stellungnahmen gegeben. Im Interview zeigte sich die Kronprinzessin nun außergewöhnlich emotional.
Bundestag debattiert zu Trisomie-Tests
- Das ist passiert: Der Bundestag hat sich heute mit Tests während einer Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Trisomie befasst. Die Initiative, die von Parlamentariern von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken unterstützt wird, zielt auf eine genauere Untersuchung der Umsetzungspraxis.
- Das ist der Hintergrund: Seit Juli 2022 übernimmt die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für den sogenannten nicht-invasiven Pränataltest (NIPT). Kritiker sind besorgt, dass die Tests zu breit in Anspruch genommen werden und Menschen mit Beeinträchtigung dadurch diskriminiert werden. Eigentlich sollen die Tests nicht standardmäßig durchgeführt werden. Weitere Fragen und Antworten zum Trisomie-Test finden Sie hier.
- Darum ist das wichtig: Trisomie ist eine angeborene, zufällige Veränderung der Körperzellen und keine Krankheit - geht aber oft mit bestimmten gesundheitlichen und individuell unterschiedlichen kognitiven Beeinträchtigungen einher. Menschen mit Trisomie 21 (auch Down-Syndrom genannt) werden oft stigmatisiert. Viele können aber ein unabhängiges Leben führen.
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Sport
Wintersport: Skirennläuferin Emma Aicher kann am Wochenende in Lillehammer gleich doppelt triumphieren: Der Sieg im Gesamtweltcup ist noch genauso möglich wie der in der Abfahrts-Wertung. Das ZDF überträgt die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag live - Autorin Elisabeth Schlammerl wirft einen Blick auf die Chancen der 22-jährigen Aicher:
Fußball: In der Bundesliga empfängt am Abend RB Leipzig die TSG Hoffenheim (Anstoß: 20.30 Uhr). In unserem Ticker können Sie das Spiel live verfolgen.
Schlagzeilen
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Das sollten Sie sich mal anschauen
Auf der Keupstraße in Köln kommen rund 3.000 Menschen zum Fastenbrechen zusammen. Das von lokalen Geschäftsleuten organisierte Straßen-Iftar gilt als eines der größten in Deutschland.
Ein Lichtblick
Streaming-Tipps für den Abend
"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden": Mesut Özil hat jahrelang die deutsche Fußball-Nationalelf als Spielmacher geprägt, sein Rücktritt 2018 geriet zu einer Schlammschlacht. In der neuen ZDF-Dokumentation wird der Aufruhr rund um Özils Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan ebenso beleuchtet wie das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. (3 Teile à circa 45 Minuten)
"After Benjamin": Im Sommer 2000 genießen die Schulfreunde Benjamin und Elias unbeschwerte Tage im multikulturellen Osloer Stadtteil Holmlia, nicht ahnend, welch schreckliches Schicksal auf die beiden wartet. Die Miniserie basiert lose auf wahren Ereignissen in Norwegen. (6 Folgen à circa 40 Minuten)
Rezept des Tages: Krachel
Krachel (Qrashel) sind ein traditionelles marokkanisches Gebäck, das besonders während der Fastenzeit serviert wird - oft mit anderen Süßspeisen sowie Minztee oder Kaffee.
Für das Rezept "Krachel - marokkanische Hefebrötchen" finden Sie hier den Download.
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