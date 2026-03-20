Update am Abend: Der Fall Ulmen, Mette-Marit und Trisomie-Tests

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der Fall Christian Ulmen beschäftigt nun auch die Politik: Bundesjustizministerin Hubig will eine Gesetzesinitiative vorantreiben. In Norwegen bricht die Kronprinzessin ihr Schweigen zum Epstein-Skandal und der Bundestag debattiert über Tests in der Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Trisomie beim Kind.

Justizministerin reagiert auf Fall Ulmen

Das ist passiert: Die Schauspielerin Collien Fernandes ist mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an die Öffentlichkeit gegangen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigt nun eine Gesetzesinitiative zur konsequenteren Verfolgung von Fällen digitaler Gewalt an.

Die Schauspielerin Collien Fernandes ist mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen an die Öffentlichkeit gegangen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigt nun eine Gesetzesinitiative zur konsequenteren Verfolgung von Fällen digitaler Gewalt an. Das ist der Hintergrund: Am Donnerstag hatte Collien Fernandes gegenüber dem "Spiegel" Christian Ulmen unter anderem das Verbreiten von gefälschten pornografischen Aufnahmen von ihr vorgeworfen. Fernandes erstattete Anzeige gegen Ulmen. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Schertz Bergmann kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung des "Spiegel" an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Donnerstag hatte Collien Fernandes gegenüber dem "Spiegel" Christian Ulmen unter anderem das Verbreiten von gefälschten pornografischen Aufnahmen von ihr vorgeworfen. Fernandes erstattete Anzeige gegen Ulmen. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Schertz Bergmann kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung des "Spiegel" an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Darum ist das wichtig: Das Problem sogenannter Deepfakes - täuschend echt wirkender Bilder oder Videos - ist seit Jahren bekannt. Insbesondere Frauen sind von den Manipulationen betroffen. Sie werden häufig sexualisiert dargestellt. Mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten bekommt das Problem ein ganz neues Ausmaß, denn KI kann Deepfakes wesentlich schneller generieren. Die Strafverfolgung im digitalen Raum ist komplex.

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland heute um 15:05 Uhr. 20.03.2026 | 1:04 min

Mette-Marit spricht über Verbindung zu Epstein

Das ist passiert: Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat im norwegischen Fernsehen beteuert, nicht gewusst zu haben, dass Jeffrey Epstein ein Sexualverbrecher war. Später habe sie Gerüchte gehört, "dass er kein guter Mensch sei" und den Kontakt abbrechen wollen. In dem Interview äußerte sich Mette-Marit auch zu dem Gerichtsprozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby und ihrer chronischen Lungenkrankheit. Hier können Sie die wichtigsten Aussagen von Mette-Marit nachlesen.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat im norwegischen Fernsehen beteuert, nicht gewusst zu haben, dass Jeffrey Epstein ein Sexualverbrecher war. Später habe sie Gerüchte gehört, "dass er kein guter Mensch sei" und den Kontakt abbrechen wollen. In dem Interview äußerte sich Mette-Marit auch zu dem Gerichtsprozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby und ihrer chronischen Lungenkrankheit. Hier können Sie die wichtigsten Aussagen von Mette-Marit nachlesen. Das ist der Hintergrund: Mette-Marits Name taucht Hunderte Male in den sogenannten Epstein-Akten auf. Der Multimillionär Epstein betrieb über viele Jahre einen Missbrauchsring mit einer großen Zahl an Opfern.

Mette-Marits Name taucht Hunderte Male in den sogenannten Epstein-Akten auf. Der Multimillionär Epstein betrieb über viele Jahre einen Missbrauchsring mit einer großen Zahl an Opfern. Darum ist das wichtig: Mette-Marit äußerte sich zum ersten Mal direkt zu ihrem engen Kontakt zu Epstein. Bislang hatte es nur schriftliche Stellungnahmen gegeben. Im Interview zeigte sich die Kronprinzessin nun außergewöhnlich emotional.

Über dieses Thema berichtet "hallo Deutschland" heute ab 17:35 Uhr. 20.03.2026 | 4:27 min

Bundestag debattiert zu Trisomie-Tests

Das ist passiert: Der Bundestag hat sich heute mit Tests während einer Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Trisomie befasst. Die Initiative, die von Parlamentariern von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken unterstützt wird, zielt auf eine genauere Untersuchung der Umsetzungspraxis.

Der Bundestag hat sich heute mit Tests während einer Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Trisomie befasst. Die Initiative, die von Parlamentariern von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken unterstützt wird, zielt auf eine genauere Untersuchung der Umsetzungspraxis. Das ist der Hintergrund: Seit Juli 2022 übernimmt die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für den sogenannten nicht-invasiven Pränataltest (NIPT). Kritiker sind besorgt, dass die Tests zu breit in Anspruch genommen werden und Menschen mit Beeinträchtigung dadurch diskriminiert werden. Eigentlich sollen die Tests nicht standardmäßig durchgeführt werden. Weitere Fragen und Antworten zum Trisomie-Test finden Sie hier.

Seit Juli 2022 übernimmt die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für den sogenannten nicht-invasiven Pränataltest (NIPT). Kritiker sind besorgt, dass die Tests zu breit in Anspruch genommen werden und Menschen mit Beeinträchtigung dadurch diskriminiert werden. Eigentlich sollen die Tests nicht standardmäßig durchgeführt werden. Weitere Fragen und Antworten zum Trisomie-Test finden Sie hier. Darum ist das wichtig: Trisomie ist eine angeborene, zufällige Veränderung der Körperzellen und keine Krankheit - geht aber oft mit bestimmten gesundheitlichen und individuell unterschiedlichen kognitiven Beeinträchtigungen einher. Menschen mit Trisomie 21 (auch Down-Syndrom genannt) werden oft stigmatisiert. Viele können aber ein unabhängiges Leben führen.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress heute um 10:02 Uhr. 20.03.2026 | 0:26 min

Ratgeber: Glücklich sein und bleiben

Über unser Glück entscheidet nicht nur das Schicksal, sondern wie wir damit umgehen. Warum Erlebnisse glücklicher machen als Konsum und wie man dem eigenen Glück die Tür öffnet:

Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 09.03.2026 ab 12 Uhr. 09.03.2026 | 4:41 min

Sport

Wintersport: Skirennläuferin Emma Aicher kann am Wochenende in Lillehammer gleich doppelt triumphieren: Der Sieg im Gesamtweltcup ist noch genauso möglich wie der in der Abfahrts-Wertung. Das ZDF überträgt die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag live - Autorin Elisabeth Schlammerl wirft einen Blick auf die Chancen der 22-jährigen Aicher:

Fußball: In der Bundesliga empfängt am Abend RB Leipzig die TSG Hoffenheim (Anstoß: 20.30 Uhr). In unserem Ticker können Sie das Spiel live verfolgen.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Auf der Keupstraße in Köln kommen rund 3.000 Menschen zum Fastenbrechen zusammen. Das von lokalen Geschäftsleuten organisierte Straßen-Iftar gilt als eines der größten in Deutschland.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress heute um 9 Uhr. 20.03.2026 | 1:34 min

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Streaming-Tipps für den Abend

"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden": Mesut Özil hat jahrelang die deutsche Fußball-Nationalelf als Spielmacher geprägt, sein Rücktritt 2018 geriet zu einer Schlammschlacht. In der neuen ZDF-Dokumentation wird der Aufruhr rund um Özils Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan ebenso beleuchtet wie das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. (3 Teile à circa 45 Minuten)

Sehen Sie hier die erste Folge: "Aufstieg: Der will doch nur spielen". 20.03.2026 | 43:50 min

"After Benjamin": Im Sommer 2000 genießen die Schulfreunde Benjamin und Elias unbeschwerte Tage im multikulturellen Osloer Stadtteil Holmlia, nicht ahnend, welch schreckliches Schicksal auf die beiden wartet. Die Miniserie basiert lose auf wahren Ereignissen in Norwegen. (6 Folgen à circa 40 Minuten)

Sehen Sie hier die erste Folge: "Holmlia for life". 20.03.2026 | 37:57 min

Rezept des Tages: Krachel

Krachel (Qrashel) sind ein traditionelles marokkanisches Gebäck, das besonders während der Fastenzeit serviert wird - oft mit anderen Süßspeisen sowie Minztee oder Kaffee.

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" heute ab 09:05 Uhr. 20.03.2026 | 6:46 min

Für das Rezept "Krachel - marokkanische Hefebrötchen" finden Sie hier den Download.

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